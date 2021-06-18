（北美通訊）加州自從涉案金額低於950元（美元，下同）的盜竊犯罪被列為輕微罪行（misdemeanor）後，店舖盜竊日益猖獗，且竊賊越來越大膽，無視閉路電視監控、保安員、甚至是當場目睹且拿出手提電視錄下其偷竊行徑的其他顧客。三藩市一間Walgreens藥房近日就發生一宗竊案，小偷踩單車帶着垃圾袋入店掃貨後再施施然離去；整個過程都被目擊者以用手提電話拍攝下來，但竊賊至今未歸案。

專門售賣意大利乾貨的零售店Limoncello Italian Market and Deli 老闆 Jalal Haydari 說，他店內裝有32個攝影鏡頭，卻仍然沒有辦法遏止竊案發生，至今已經被爆竊超過14次；最近一次竊賊不僅偷走了現金，還把店內接訂單的平板電腦一併帶走。 Jalal Haydari抱怨說除了失竊商品的損失外，竊賊爆門爆窗造成的損失更加慘重，去年光是修復門窗就花費近2.3萬元。「這要歸咎於47號提案讓涉案金額低於950元案件都只算是輕罪，如此一來讓竊賊有僥倖心態，也更加肆無忌憚犯案」。

就連Walgreens和CVS 等大型連鎖店也無法倖免，Walgreens在過去5年間因為承受不了店舖盜竊所造成的損失已經關閉17間分店，而CVS至少關閉了兩間。店舖盜竊事件不斷增加，促使三藩市監委會最近舉行了聽證會，一些城市領袖聽到事態嚴重後紛紛表示震驚。一名警員透露，部份竊賊會在一天內向數間不同店舖下手，每次行竊都會「控制」在950元以下，整天下來得手金額總數甚至早已超過3萬元。市府官員表示將會整理相關犯罪資料並制定對策。

連鎖超市Safeway也發表聲明表示，自從加州於2014年修改法律將涉案金額低於950美元的盜竊犯罪定為輕罪以來，許多竊賊開始鑽漏洞規避較重刑責；Safeway和其他零售商都注意到店舖盜竊案件及所造成的損失已經急遽增加。

三藩市前警察局長委羅內塞（Joe Alioto Veronese）提到，三藩市現在的治安狀況相當混亂且呈現無政府狀態，許多居民幾乎每天都會親眼看到類似案件發生，已經見怪不怪，只能希望不會遭到波及，危害到自己的生命安全。

委羅內塞並表示，如果竊賊可以大大方方走進一間店行竊，那代表法律已經無法發揮阻嚇效用。店舖盜竊從重罪被改成輕罪，接着輕罪起訴也無法確實執行，類似犯罪行為已氾濫到讓警察無暇處理。

負擔不起額外保險費用的小商店老闆表示，他們只能自求多福，希望有天法律能確實制裁這些竊賊。Haydari 也提醒想要在當地開舖的人要三思，因為很有可能得不到任何保護。