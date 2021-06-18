美國波特蘭市一名警官被判去年應對暴亂期間襲擊一名攝影記者罪成，其所屬的防暴小組全部50名成員總辭以示不滿。

馬爾特諾馬縣一個大陪審團周二裁定，屬於快速應變小組（RRT）的警官巴德沃夫去年8月18日處理波特蘭市暴亂期間，四級襲擊攝影記者雅各布斯罪成。

波特蘭警察協會指出，「不幸地這名多次獲獎的公僕，成了有政治盤算的市領袖及刑事司法制度政治化之間角力的犧牲品」。協會不滿檢察當局無視暴徒的暴力行為，50名RRT成員周三起正式退出RRT，但仍會留在警隊。

該協會指，事發當晚巴德沃夫跟其他隊員「出動警棍試圖阻止群眾的犯罪活動」，見有暴徒干擾警員的拘捕行動，他便用警棍「推開」雅各布斯。但從錄影片段可見，雅各布斯倒地後，巴德沃夫襲擊他頭部；協會辯稱是意外。

夫婦向BLM示威者擎槍認罪

另外，一對年屆六旬的律師夫婦，去年6月28日在密蘇里州聖路易市向「黑人的命也是命」（BLM）示威者擎槍，前日分別承認四級襲擊及騷擾罪，同意交出犯案槍械，並且各罰款750美元（約5,850港元）和2,000美元（約15,600港元）。由於他們犯的都是輕罪，可保留律師牌兼可擁有槍械。不過，63歲男被告麥克洛斯基表明，由於暴徒逼近他們，若可再選擇，他都會再次擎槍。

另外，慶祝美國廢除奴隸制的六月節，獲國會通過成為聯邦假期後，前天由總統拜登正式簽署成為法案。

美國霍士新聞/英國廣播公司