世界衞生組織（WHO）在周五記者會表示，最先出現在印度的Delta變種病毒，正成為在全球主導的變種病毒；即使是疫苗接種率高的英國，Delta變種病毒也成為當地病例主流。對於非洲的疫苗數量不足，世衞亦警告要繼續留意當地疫情發展。

世界衞生組織首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）在記者會上表示：「Delta變種正在成為全球主要變種，因為它具有更高的傳播力。」

英國感染Delta變種的人數持續攀升，有德國高級公共衞生官員預計，盡管當地疫苗接種率高，但該變種病毒仍會成為當地主要變種。俄羅斯的新增個案同樣主要是來自Delta變種，恐怕會爆發第三波疫情，克里姆林宮歸因於疫苗接種率低及凡事抱有極端懷疑的「虛無主義」（nihilism）。

呼籲繼續關注非洲疫情

相比其他地區的疫情曾經爆發後正趨於受控，非洲錄得的感染率雖然不高，僅佔全球約5%，死亡率亦只有2%。但世衞官員認為非洲仍然是需要關注的地區。世衞突發衞生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，納米比亞、塞拉利昂、利比里亞和盧旺達上周的新增確診個案激增一倍，但民眾獲得疫苗接種的機會仍然微乎其微。

瑞安說︰「這是一個非常非常令人擔憂的軌跡。殘酷的現實是，在一個多種變種病毒的時代下，隨着傳播力增加，我們遺下了大量人口、非洲易受影響的人口，沒有受到疫苗保護。」

世衞對CureVac未達門檻感失望

另外，瓦米納坦亦談到德國生物製藥公司CureVac的疫苗臨床試驗，結果顯示，其研發的COVID-19疫苗CVnCoV有效率只有47%，未達世衞要求的50%門檻，瓦米納坦亦直言失望，尤其是高傳播力的變種病毒肆虐，對全新和有效的疫苗需求提升。

與CVnCoV同樣使用信使核糖核酸（mRNA）技術，但輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech生技公司合作研發的疫苗，以及莫德納（Moderna）疫苗的有效率均超過9成。瓦米納坦表示，世界對CureVac有高的期望，「只因是另一種mRNA疫苗，我們不能假設所有mRNA疫苗都是一樣，因為每一種都具有稍微不同技術」。她續指，今次令人意外的失敗，突顯出測試新產品時，有力的臨床實驗所有的價值。

路透社

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