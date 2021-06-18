在特朗普任內擔任白宮醫生的美國德州共和黨籍眾議員傑克遜（Ronny Jackson），要求總統拜登接受認知能力測試，以證明有能力領導國家。

傑克遜周四晚出席霍士新聞一個節目時說，拜登本周在歐洲與其他國家領導人會面時的表現「令人尷尬」，認為他目前在體能和認知上不適合擔任總統。傑克遜表示知道總統一職在體能和認知上的要求多麼嚴格，「他無法鼓舞信心…會向我們的對手發出錯誤訊息」。

他又說：「我們需要知道可以信任總統，需要知道他可控制大局，而非由他人幕後扯線…因為他現在就是這樣子。」他說，美國人應對總統有絕對信心，理應知道他可履行職務和完全了解他的精神狀態，但他懷疑美國人是否有此信心。他表示已說了這番話多年。

傑克遜表示已致函拜登，促請他接受認知能力測試。他又把信件在眾議員間傳閱，成功獲得13名共和黨議員簽名支持。信件提到拜登「精神不振和無記性」，又列舉他幾宗失態事例，呼籲白宮立即公佈他的檢測結果。

拜登去年在競選活動中，記不起前總統候選人、參議員羅姆尼（Mitt Romney ）的名字，又誤稱自己正角逐參議院席位，當時傑克遜已質疑拜登的精神健康狀態是否適合做總統和三軍總司令。

傑克遜2018年曾獲特朗普提名出任退伍軍人事務部部長，但無法通過國會一關。在今年3月，他本人成為總檢察長報告的目標，指他有「不當行為」，包括飲酒、貶低和輕視下屬。在奧巴馬和特朗普年代，他是白宮醫生，但他從未診斷過拜登。

英國《每日郵報》/《蘋果》資料室

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