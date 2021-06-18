美國政府宣佈開展「防疫抗病毒計劃」，將投放32億美元（約250億港元）加速研發藥物及療法，以應對COVID-19及其他將來可演變成大流行的病毒。

白宮傳染病顧問福西表示，此計劃將動用「全個華府的力量」，加速潛在藥物的臨床測試，並為今次疫情研發新一代療法。華府聲明亦指，美國國家衞生院（NIH）將「評估、優先及推進」抗病毒藥物進行第二階段的臨床測試，並「指導候選藥物沿着發展道路前進」。

抗疫口服藥進行測試

美國藥物管理局（FDA）至今只緊急批准使用瑞德西韋作治療藥物及三項抗體療法。福西認為，研發新藥物是疫苗以外，應對疫情的重要措施，尤其是對於一些因身體出現某些狀況，令其可能面臨更大染疫風險的人士而言，接種疫苗未必能產生足夠的保護效果。藥物亦可作為對抗變種病毒的重要防線。不過，他亦強調，疫苗是美國抗疫計劃的重要武器。

NIH總監柯林斯則指，美國在研發疫苗及檢測技術的發展迅速，反映當公共機構、私人企業等的資源結合起來時產生的威力。當局將利用相同的優勢，為開發有效的抗病毒藥物建構成一個平台。

現時多間藥廠正積極研發新藥，新計劃將有助加速臨床測試的進度。默克藥廠與Ridgeback Biotherapeutics正共同研發，一種名為「molnupiravir」的口服抗病毒類藥物。藥廠早前預料，將於今年秋季取得大型測試結果。早期研究顯示，若患者在感染初期服用此藥，可有助防止病情發展至嚴重階段，繼而降低入院的機會。華府上周已宣佈若證實此藥物安全及有效，將會購入170萬劑。另外，輝瑞及阿斯利康等亦在測試新藥物。

同時針對潛在病毒

除了今次疫情，新計劃亦旨在發展針對可演變成大流行病毒的療法。福西指出，目前不少有爆發疫情潛在危險的病毒，包括伊波拉病毒、登革熱、中東呼吸綜合症、西尼羅河病毒等，至今只有少量療法成功被研發。

計劃資金來自早前國會通過的1.9萬億美元（約14.8萬億港元）的紓困方案。其中，3億美元（約23.4億港元）用於研究及支持實驗室工作，10億美元（約78億港元）用於作臨床前及臨床測試，12億美元（約93.6億港元）用來創立藥物研發小組，7億美元（約54.6億港元）將撥予美國國家過敏和傳染病研究所與（NIAID）與衞生部旗下的生物醫學高級研究和發展局（BARDA），用作開發及生產藥物。

美聯社/美國財經頻道CNBC