美國總統拜登是天主教徒，但也支持婦女擁有墮胎權，與教會官方立場不同。美國天主教主教會議（USCCB）近日召開春季大會，討論是否草擬內部文件，處理支持墮胎的政治人物領聖體問題，或會導致拜登被禁領聖體。據報主教在會上激辯，但文件最後獲通過，可進入下一程序。拜登回應指，領聖體是私事，亦不認為會被禁止領聖體。

拜登是繼甘迺迪後，美國第二名信奉天主教的總統，周日經常現身彌撒。主教會議4月底就是否繼續向支持墮胎的公眾人物分發聖體一事草擬文件，並於春季大會討論。今次的動議以168票贊成、55票反對、6票棄權獲通過，主教會議將再草擬正式文件，料將在11月的秋季大會上再次表決。假如獲通過便會成為美國天主教會的正式措施，但對堂區沒約束力，神父仍可自行決定是否准許個別人士領聖體。

教廷促勿讓聖事淪武器

教廷5月時曾去信主教會議主席戈麥斯（José Gomez），促請主教們團結，教宗方濟各亦促請主教不要把聖體聖事「武器化」。教廷早前再呼籲延期表決，形容墮胎和安樂死並非天主教的全部。

戈麥斯屬保守派出身，他在拜登宣誓就任總統時，已批評他支持墮胎權，部分保守派中人亦和議，其中俄勒岡州貝克教區主教卡里（Liam Cary）形容，一名信奉天主教的總統公然違反教會立場，情形屬前所未見。印第安納韋恩堡－南本德（Fort Wayne-South Bend）教區主教羅德斯（Kevin Roades）則稱，建議並非針對任何人，強調教徒需遵守教會的規矩，「堅持罪行的人不能參與聖體聖事」。

不過，同屬保守派的華盛頓大主教區樞機主教格雷戈里（Wilton Gregory）表示，儘管教會不同意拜登的立場，但仍應准許他領聖體。芝加哥教區主教庫皮敕（Blase Cupich）更批評，部分主教在信徒減少的挑戰面前，仍然在抗拒某些人，令他感到不解。支持墮胎的天主教團體「天主教支持選擇權」表示，對主教會議的表決結果感到難過，主席曼森（Jamie Manson）形容，美國以至教會本身原已處於緊張和分裂，主教們卻選擇繼續分化，而不是治療。

甘迺迪家族已被禁領聖體

民主黨支持墮胎的立場過去一直備受天主教徒爭議，去年拜登角逐總統期間，部分民主黨人坦言因其墮胎立場而不願投票支持他，2019年南卡羅來納州亦有神父當眾拒絕拜登領聖體。另外，前國務卿克里2004年競選總統時，天主教會也曾警告可能禁止他領聖體，甘迺迪家族多名成員更早已被禁領聖體。

上月，天主教聖母大學亦有4,300多名師生因拜登贊成婦女墮胎權，發起聯署要求不讓他在畢業禮發表演說。白宮其後宣佈拜登不會演說，打破自喬治布殊起，每屆總統上任首年均會親身或派副總統到聖母大學演說的慣例。不過拜登2016年亦曾以副總統身份，到聖母大學演說。

英國廣播公司/美國《新聞周刊》

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