（北美通訊）多倫多士嘉堡（Scarborough）有探員在2019年調查一宗懷疑坐「霸王車」案件時，將非裔疑犯扼頸長達30秒，以致其幾乎窒息；該名探員被控襲擊及妨礙司法公正。受害人周四在庭上作供指，自己上車後已支付車資，並聲稱自己在事件中因為膚色而受到不公平對待，有種族歧視之虞。

事發於2019年12月13日，40歲理查茲（Chase Richards）從巴士後門上車後，司機指他沒有支付車資而拒絕開車，司機報警後其他乘客下車，獨留理查茲在車廂。

閉路電影片段顯示，便衣探員哈欽斯（Christopher Hutchings）到場後，向理查茲進行查問時，突然一手將他推跌在座椅上。當理查茲試圖站起來又被推跌了幾下，再被哈欽斯伸手扼頸至少30秒。期間理查茲展示用於付款的Presto儲值卡，證明自己有支付車資，但哈欽斯沒有理會，而在場另一位探員塔努耶（Jason Tanouye）亦未有阻止。哈欽斯隨後將他推倒在地，令他面向地面，並用單膝壓制其身軀。後來再有兩名警員到場，而哈欽斯則坐在旁邊座椅，但左腳仍踩在理查茲的背上。

案件在周四於多倫多舊市政廳審理。理查茲在庭上作供時表示，最初他在上車後曾再次拍卡，向其他乘客和司機證明自己已經支付車資，但司機卻突然指他身上一陣煙味而不想讓他上車，他則回應，「我告訴他我的味道應該不會影響你的工作。」

後來司機報警，而理查茲亦堅拒離開，認為自己必須據理力爭，「事實很簡單，我決定留下來是因為我是年輕黑人，我不想因此被指控行騙而離開現場。」而理查茲亦向檢察直言，自己在事件中受到種族歧視。「我認為假如在巴士上的是一名年輕白人男性的話，我們根本不用經歷現在需要處理的事情。」

警方表示，多倫多公共運輸管理局（TTC）指當時一輛巴士因一名男乘客拒絕下車且不讓司機開車而停駛。其後，哈欽斯和另一名探員接報後抵達現場，當時二人和理查茲交談了約25秒，理查茲憶述，「其中一個人問我，是否有混蛋（mother******）在鬧事，我回應他我不是混蛋，因為我有付車資。」

而另一段影片顯示，被拘捕後的理查茲在警車內被告知，他因製造騷亂而被拘留。「我已經展示了我的 Presto 卡、我在公共汽車上付了錢，我被他（哈欽斯）弄至窒息。」他又要求警員檢查巴士上的閉路電視以證明他有付錢。

理查茲事後被控擾亂公安和搗亂，但有關指控已在事件後的一個月被撤銷。而現已被停職的哈欽斯在庭上被控襲擊和企圖妨礙司法公正，但他拒絕認罪；而當時在場的塔努耶亦同樣被控襲擊，其案件將會分開審理。

多倫多警察局發出聲明表示，接受過培訓的警員能使用安全且適當武力控制現場，又表明不會以扼頸方式進行拘捕。

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