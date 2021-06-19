根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.77億、死亡人數超過384萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,351萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過60萬。印度確診人數突破2,976萬，死亡人數超過38.3萬。巴西確診人數超過1,770萬，死亡人數超過49.6萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。哥倫比亞、西班牙、德國、伊朗確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、墨西哥、烏克蘭、秘魯。印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等11國確診宗數均超越100萬大關。

拜登達到上任150日接種3億劑疫苗目標

美國總統拜登宣佈達到上任150日接種3億劑疫苗的目標。儘管拜登成功到達這里程碑，但他期望7成美國民眾在7月4日前至少接種1劑疫苗的目標，卻未能達到。疾控及預防中心(CDC)說，截至本月10日，已為民眾注射3.05億劑疫苗，全國約1.72億人，即人口51.9%，至少接種1劑疫苗，其中約1.41億人，即人口42.6%，已完成接種兩劑。

荷蘭下周撤強制戴口罩規定

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）宣佈，由本月26日起，只是民眾遵守社交距離限制，便毋須戴口罩。隨著接種疫苗人數不斷增加，荷蘭的感染數字已跌至9個月來新低，令政府可放寬防疫措施。

比利時法庭下令阿斯利康9月底前付運5000萬劑疫苗給歐盟國家

比利時法庭下令英國阿斯利康藥廠在9月27日前，把5000萬劑疫苗交付歐盟，遠少於歐盟所要求。雙方均聲稱贏得訴訟，歐盟委員會強調阿斯利康每少一劑疫苗都要罰款，而阿斯利康則承諾可輕易達到目標。阿斯利康原答應今年首季付運1.2億劑疫苗給歐盟，但結果只運了3000萬劑，歐盟興訟，但法庭只命令阿斯利康在9月底前多付運5000萬劑疫苗，仍比原來的數目少。若阿斯利康無法履行法庭要求，每運少一劑疫苗，須罰款10歐元(約92港元)。

意大利要求英國入境旅客隔離5天

由於英國確診人數近日回升，意大利宣佈從英國入境旅客，須隔離5天。意大利衞生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）的命令還包括延長意大利現有對來自印度、孟加拉和斯里蘭卡人士的入境禁令。史伯蘭沙表示，新命令也允許來自歐盟、美國、加拿大和日本人士入境，只要他們符合歐盟核發的「數碼綠色證明」要求。

法新社/中央社/路透社/美聯社

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