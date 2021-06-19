澳洲政府周六宣佈，當局即將就中國向澳洲葡萄酒徵收反傾銷稅，向世界貿易組織（WTO）遞交正式申訴。這是繼大麥關稅後，澳洲再次向世貿投訴中國貿易限制。澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）在聲明中形容，當局會繼續運用世貿體制內的做法，保護本地造酒業，仍然願意與中國直接接觸以解決分歧。

中國政府去年11月向澳洲葡萄酒實施逾200%的「保證金」，效果如同關稅，今年3月正式加徵最高218%的反傾銷稅，為期5年。澳洲自去年12月至今年3月期間，對華出口葡萄酒總額僅1,200萬澳元（約6,967萬港元），按年大減逾96%。特漢批評中方做法嚴重傷害澳洲業界，仍願意與中國直接接觸以解決問題，

G7盟友表態支持 批中國限制國際貿易

澳洲另有多項農產品和煤炭也被中國實施各類貿易限制，澳洲政府去年底亦就中國的大麥關稅向世貿提出申訴。澳洲總理莫里森早前表示，已要求世貿介入中澳貿易糾紛，其後舉行的七大工業國集團（G7）峯會上，成員國亦表態支持澳洲，批評中國對國際貿易施加越來越多影響力。

澳洲葡萄及葡萄酒協會總裁巴塔林（Tony Battaglene）歡迎當局向世貿申訴，強調澳洲業界沒對中國市場傾銷，也沒收取政府補貼。

澳洲廣播公司/路透社/中央社

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