上月底在緬甸仰光國際機場被捕的美國記者芬斯特（Danny Fenster），音訊全無三個多星期後，昨日出庭受審。他被控違法刑505a款，最高刑罰入獄三年。

37歲的芬斯特是網媒《緬甸前沿》（Frontier Myanmar）的執行編輯。他5月24日到仰光國際機場計劃乘機到馬來西亞吉隆坡、再轉機返回美國底特律老家，惟在上機前被捕。

他被拘留在專囚禁政治犯的永盛監獄後，音訊全無。他昨日在監獄內的特別法庭受審，被控違反法刑505a款。該款將出版及流傳「引起恐慌」的評論、散播「假新聞」或煽動公務員列為罪行，自軍方3月政變奪權後，已有數十名記者被當局以這罪名遭起訴。

聯國籲阻武器流入緬

《緬甸前沿》發聲明指，「初步聆訊後，芬斯特將被還柙兩周，7月1日再出庭。當局未有就入稟起訴作出解釋 ，但我們相信他未有做任何事觸犯505a款。對於他被拘留，我們予以譴責並要求當局即時無條件釋放他」。

芬斯特的兄弟布賴恩紓一口氣之餘，感到憤怒。他在facebook帖文：「終於見到有些進展，但我們的沮喪與日俱增。案件開審卻沒有通知美國領事館或家屬。」

聯合國大會在美國時間周五會就一項不具約束力的議案表決，譴責緬甸軍政府之餘，呼籲聯合國成員國竭力阻止武器流入緬甸。同日，聯合國安理會舉行非正式會議商討緬甸局勢。

美國有線新聞網絡/卡塔爾半島電視台