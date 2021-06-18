【軟硬兼施】

美國北韓事務特別代表金星容今訪首爾，預料與日韓代表舉行三邊會談。而北韓領袖金正恩前日則在勞動黨第八屆三中全會上表示，國家要準備好與美國「對話和對決」。今次是金正恩首次開腔提及拜登政府，專家指他更強調「準備對決」，或加強發展核武和對華府施壓，同時準備恢復談判。

北韓官媒朝中社昨日引述金正恩報道，「為了維護國家獨立發展的尊嚴和利益」，以及保障和平的環境和國家安全，「尤其需要為對決作充份準備」，又指國家應「迅速」回應任何發展，並「集中穩定控制朝鮮半島的局勢」。報道又指他在會上「詳細分析美國新政府的政策走向」，說明將就美朝關係採取的措施。

或擴核武庫對華府施壓

金正恩近日曾威脅如美國不放棄對朝敵對政策，將針對美國本土擴充核武軍火庫和打造高科技武器。北韓今年3月曾首次試射短程導彈，但仍然暫停長程導彈和核武測試，分析指這反映他仍想為未來外交保留空間。

上任前曾罵金正恩「惡棍」的拜登早前檢討對北韓的政策後，宣佈採取「務實謹慎」策略，包括外交手段和強力威懾，又曾指發球權在朝方。分析指金正恩今次表態是要把發球權還給美方，並採取「兩條腿走路」的策略，一方面加強軍事實力，一方面準備談判，但較大機會集中於前者和重複要求美國撤銷敵對政策多於談判。

美國國家情報總監辦公室4月曾發報告指，北韓今年或恢復核武和洲際彈道導彈測試，以迫使拜登政府返回談判桌。南韓世宗研究所分析員鄭相昌就指北韓不會接受立即全面無核化，而是傾向暫停發展核計劃和分階段局部削減核武軍火庫，前提是美方放寬制裁和暫停與南韓軍演。

南韓統一部指密切監察北韓政治會議，重申達致朝鮮半島和平的最佳方式是對話。總統文在寅早前指韓裔美國外交官金星容獲委任北韓事務特別代表，等於公開邀請北韓恢復對話。

美北韓事務代表今訪首爾

美國國務院指金星容今日將到訪首爾展開一連五日的外訪行程，將與南韓外交部的朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德，和日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕進行三方會談；此行強調三國合作對實現朝鮮半島完全無核化的重要性。

拜登上月與文在寅會面時指不會在沒有確實談判計劃下就與金正恩會面。會後南韓獲美國撤銷限制，可發展不限射程和裝載量的導彈。專家擔心此舉在區內的潛在影響，或使中國與北韓走得更近。

南韓延世大學現代韓國研究所研究員丹尼爾·邦指，南韓現已擁有尖端導彈科技，問題是當局是否想發展長程導彈，「不受束縛是一回事，但是否要冒險與中國對立是另一回事。」美國前年退出與俄羅斯的《中程導彈條約》後，時任防長埃斯珀指美國或想在亞太部署中程彈道導彈，丹尼爾·邦指如南韓發展可達中國主要城市的長程導彈，就較難拒絕美國在境內部署可針對中國的核彈。分析認為這將對南韓與中國關係造成「災難性」影響。

英國廣播公司/美聯社/法新社