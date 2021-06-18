美國智庫「大西洋理事會」與美國丹佛大學周三發表研究報告，分析美國與中國在1960年至2020年間，對外國影響力的演變，發現中國的國際影響力和範圍明顯擴大，如今已在東南亞、中亞及非洲建立龐大勢力，在南美亦不斷追近美國。相反美國的國際影響力大致停滯，西歐和俄羅斯的影響力更明顯下降，報告形容全球已進入「大國競爭的新時代」。

報告創立量度國際影響力的指標「正式雙邊影響能力指數」，計算國與國之間的正式貿易、軍事和外交關係，包括雙邊貿易額、援助金額、軍售金額等，得出一個國家對另一個國家的依賴指數，但不計算文化影響力或非官方機構的資金往來。

中國吸收西歐及前蘇聯勢力範圍

報告綜合各國影響力後，得出對各地影響力最強的國家，其中中國在1980年時，只在巴爾幹的阿爾巴尼亞影響力最強，其後20年中國經濟逐步發展，影響力漸漸擴大，但仍只在緬甸、伊朗、蘇丹等個別國家佔優。直至2000年代後，中國的影響力開始明顯上升，報告亦提到去年起爆發的疫情，指無論是中國既有的夥伴還是其他國家，對中國的依賴程度均上升，使中國影響力進一步擴大。

目前美國仍在50個國家擁有最大影響力，比中國的34個多，但只集中在拉丁美洲和南美，以及澳洲、日本、印度等數個大國。在各個區域中，中國於東南亞、中亞和非洲擴張最多，主要吸納過往西歐或蘇聯的勢力範圍，例如昔日屬蘇聯衞星國的中亞五國，中國如今在土庫曼和烏茲別克的影響力都超越俄羅斯；中國在非洲的英法前殖民地亦不斷擴展影響力。

「一帶一路」吸巴基斯坦轉投

至於明顯改變陣營的國家，則要數到巴基斯坦和印尼，報告指2000年美國是巴基斯坦最大影響國家，但到了2020年則是中國成了當地最大影響國家。巴基斯坦自冷戰時期起屬美國堅定盟友，雙方直至反恐戰爭時仍持續合作，然而近年中國力推「一帶一路」大計，並重點投資巴基斯坦，期望建立「中巴經濟走廊」，使中國在巴基斯坦的影響力大增。相反巴基斯坦與美國關係則逐漸降溫，美國前總統特朗普更批評巴基斯坦反恐不力，此消彼長下巴基斯坦遂變成由中國佔優。

印尼是另一個中美不斷爭奪影響力的國家，該國在蘇哈托時期與美國關係緊密，但其後美國影響力漸漸下降，中國在當地影響力則從2000年代中期起急升，近年持續高於美國，兩者差距在2018及2019年一度明顯縮窄，但去年因疫情關係，中國的影響力再次拋離美國。

報告促美與東盟合作

報告共同作者、丹佛大學國際研究學院助理教授莫耶（Jonathan Moyer）指出，國際影響力不僅限於軍事層面，中國正是依靠經濟影響力冒起。儘管近年中國影響力上升的速度放緩，但莫耶表示中國在軍事方面的影響力仍有擴展空間。

來自大西洋理事會的報告共同作者伯羅斯（Mathew Burrows）則稱，美國近年趨向保護主義，退出多項大型地區貿易協定，使其相對中國的競爭力下降。

報告不少篇幅亦提到亞洲，指出美國在泰國和菲律賓等傳統盟國的影響力正下降，但形容「遊戲仍未結束」，美國可透過與東盟加強合作爭取在東南亞的話語權，華府亦可與日本和南韓等亞洲盟友攜手，推動多邊合作，並爭取加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），以增加在亞太的經濟影響力。

美國新聞網站Axios/大西洋理事會網站/《蘋果》資料室

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