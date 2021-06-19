美國總統拜登下令調查疫情源頭後，國家過敏與傳染病研究所所長福西（Anthony Fauci）因為早早否定病毒來自實驗室的可能性，令他近期飽受批評。福西日前接受專訪時披露，他去年2月出席一次專家秘密會議，科學家已私下認為COVID-19是人工合成的病毒。福西形容該次會議顯示他一直對疫情起源持開放態度，但他至今仍然相信COVID-19源自動物宿主。

美國政府正要求調查疫情起源。福西周三接受獨立記者Alison Young訪問，稱他去年1月底聽取傳染病專家安德森（Kristian Andersen）對COVID-19病毒的意見，對方稱病毒「看來是人工合成」，他遂召開一次不公開的專家會議，討論病毒源頭。安德森與福西的電郵對話較早前被公開，顯示安德森形容病毒特徵不尋常，有可能屬人工合成。

促查證實驗室員工染病消息

福西稱，他去年2月1日與安德森、美國國家衞生研究院（NIH）院長科林斯（Francis Collins）、英國惠康基金會（Wellcome Trust）總監法拉爾（Jeremy Farrar）等多名專家召開視像會議，當時正值世界衞生組織把疫情列為國際關注公共衞生緊急事件後兩天，美國亦對中國發佈旅遊警告。電郵記錄顯示，會議分三部分，分別是介紹議程、總結研究結果和評價，會後有討論環節。

福西形容會議非常具建設性，專家反複討論疫情源頭，部分人提出病毒可能是人造，但其他專家則認為有充分證據顯示病毒源於大自然。他憶述：「我記得很清楚，我們在會上決定仔細審視（疫情源頭）。」福西形容該次專家會議反映他對疫情起源持開放態度，但他個人相信病毒來自動物的說法。法拉爾在會上曾表示將向世衞總幹事譚德塞提出警告，但福西不肯定法拉爾有否付諸實行。

美媒早前披露武漢病毒研究所3名職員2019年11月曾入院求診，福西表示應繼續追查此事，形容外界首先需證實這消息是否準確，「假如這是可信的話，我們便要看看醫療記錄，我們需以外交渠道，要求中國政府准許科學家檢視到底發生甚麼事」。

過往福西在公開場合一直表示，他認為疫情是在武漢病毒研究所附近的華南海鮮批發市場，由動物傳播至人類，直至上月才鬆口稱並非完全肯定病毒源於自然界。即使是當初向福西提出疑問的安德森亦在去年2月會議後3天，向其他專家否定病毒屬於人造的說法，形容是未經研究證實的怪論。

前白宮幕僚長斥「與中國同一陣線」

福西近期多次被指在疫情早期分析錯誤，亦被揭去年與中國官員交流時，仍沒有追問疫情源頭，甚至曾間接撥款資助武漢病毒研究所。前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）周五接受霍士新聞訪問時，批評福西與傳媒無視事實，只顧針對時任總統特朗普，即使白宮向多名記者提交資料，仍不獲理會，「這實質上是跟中國同一陣線」。

美國新澤西州羅格斯大學（Rutgers University）生物化學教授埃布賴特（Richard Ebright）批評，一小部分科學家和「大批科學記者」發佈錯誤論述，聲稱科學家已對病毒源於自然達成共識，而2月1日的秘密會議可能正是這論述形成的關鍵。

英國《每日郵報》/《今日美國》

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