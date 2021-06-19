英國哈里王子與夫人梅根，在女兒出生前與多間企業簽下協議，包括去年底據報與音樂串流平台Spotify簽下天價合約，在該平台推出專屬的Podcast。但事隔半年，兩人只為Spotify錄了35分鐘節目內容，如今還要放長達20周的產假及侍產假，恐怕年底才會復出工作。有皇室專家相信，與他們簽約的公司將期待「有所回報」。

哈里和梅根年初接受奧花雲費訪問時，宣稱自己被皇室切斷財政支援，因此要跟串流平台Netflix和Spotify合作。其中，他們以1800萬鎊（1.9億港元）與Spotify簽約，推出《The Archewell Audio》節目，但兩人對上一次發佈廣播內容，已經是去年的聖誕特輯，當時Spotify打算在2021年「全面推出節目」。但英國《太陽報》報道，合約指Spotify會在兩人履行完義務後，才支付全部1800萬鎊。

皇室專家質疑二人接下太多工作

兩人6月4日迎來女兒，以女皇乳名為她命名莉莉貝特（Lilibet），夫婦二人旗下基金會Archewell宣佈他們放5個月產假。皇室專家丹皮爾（Phil Dampier）指：「我們被告知他們有長達5個月的假期，而付給他們很多錢的人將期望有所回報。」他更質疑兩夫婦是不是接了太多工作，在女兒出生前取得大量協議。

哈里在美國三藩市初創公司BetterUp Inc擔任「影響力總監」（Chief Impact Officer），該公司行政總裁拒透露哈里薪金，而加州其他企業提供的同類職位，薪金大約6或7位數字。

英國《每日郵報》

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