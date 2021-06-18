成人網站Pornhub再度面臨挑戰，逾30名女性周四入稟美國加州法院，控告Pornhub母公司Mindgeek在未經同意下上載影片，以及參與傳播兒童色情物品、強姦及人口販賣等罪名。

34名女性透過國際律師行Brown Rudnick LLP，周四向加州法院提出民事訴訟，指Mindgeek是「典型犯罪企業」，控告Mindgeek違反聯邦交易法、傳播兒童色情物品、敲詐勒索和其他犯罪行為，形容公司經營犯罪事業、購買、清洗和上載通常經人口販賣和性侵犯所獲得的非法內容。

原告來自美國和其他國家，其中14名女性表示，她們被拍攝時仍未成年，應被視為「兒童性販運受害者」。她們在訴訟指Mindgeek利用未經同意的內容「成為世界上佔主導地位的網上色情影片公司」。訴訟提到她們是性剝削、強姦和人口販賣的受害者，「最初被施虐者傷害，然後被此案的被告反復傷害」。

提出民事訴訟的女性當中，唯一願意公開身分的是佛萊提斯（Serena Fleites）說，她2014年得知，自己年僅13歲時在男友強迫下拍攝一支「裸露、有明顯性意味的影片」，影片在她不知情下被上傳到Pornhub。她後來假冒自己母親身分要求Pornhub將影片下架，但影片過了數周才被移除，其間已有數名用戶將影片下載及再度上傳，而每部再度上傳影片也須重新提出下架要求。

MindGeek 否認並稱指控荒謬和魯莽，公司聲明指出：「Pornhub 對非法內容零容忍，會調查就我們平台內容提出的任何投訴或指控。」公司經營Pornhub及其他成人網站，包括RedTube及YouPorn，同時擁有色情片製作公司。

美國《紐約時報》去年發表調查報道指，Pornhub成為協助性侵犯和兒童色情影片散佈的平台，全球兩大信用卡公司Visa和萬事達卡（Mastercard）雙雙停止替Pornhub提供支付服務，猶如截斷平台資金來源。Pornhub其後宣佈更改平台政策，加強審查影片內容，把逾1,000萬段未獲認證的影片移除下架，此後只准獲認證用戶或合作夥伴上載影片，付費用戶亦只可下載被上傳方准許下載的影片。

全國廣播公司／中央社／《蘋果》資料室

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