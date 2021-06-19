為了更集中資源應對中國及俄羅斯，美國國防部宣佈將會從中東大幅撤軍，包括撤走多套反導彈系統、其他軍事設備及人員。

美國國防部發言人麥納蒂（Jessica McNulty）表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已指示美軍中央司令部指揮官，在今年夏季撤軍，包括從伊拉克、科威特、約旦及沙地阿拉伯撤走8台「愛國者」導彈發射器，又撤走沙地戰區的「高空導彈防衞系統」（THAAD，又稱薩德系統），駐區內的戰機中隊規模亦會縮減。

國防部︰部份軍備調配其他地區

麥納蒂指部份軍備會運回美國維修保養，其餘則會調配到其他地區。她強調作出有關決定前，一直與駐軍國家緊密溝通，確保美軍有能力繼續履行防衞工作，並補充不會公佈相關設備重新部署的時間及地點。

2019年9月，美國因應伊朗襲擊沙地阿拉伯煉油設施，調派數千士兵、愛國者導彈防禦系統及薩德系統到沙地。同年美軍擊殺伊朗核專家蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）後，亦在伊拉克部署愛國者系統。今次行動反映美國國防部從中東地區淡出，轉而集中資源制衡中俄兩國的未來威脅。

美國有線新聞網絡

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