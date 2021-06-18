伊朗總統大選昨日舉行，最高領袖哈梅內伊和被指欽定當選的強硬派候選人司法總監萊希（Ebrahim Raisi）先後到票站投票。兩人都呼籲民眾踴躍投票，挽救預期低迷的投票率。

或僅42%人參與 恐損認受性

這次選舉經仔細篩選後只剩下四名候選人，防止1997年哈梅內伊強硬派心腹納泰格努里大熱倒灶的窘境再現。在現屆政府連串醜聞下，外界預期今屆投票率只有約42%，為1979年伊斯蘭革命以來最低，當局剩下的工作是盡量推高投票率，增加認受性。

票站早上7時開門，可運作至翌日清晨2時，國營電視台當日播出票站外排長龍的畫面。哈梅內伊投票後表示，「通過人民參與，國家和伊斯蘭管治系統將在國際舞台贏得重要分數，但人民本身能先獲益」，形容這是為了國家的將來。萊希也動之以情，懇求所有人不論性別、語言和政見，都參與這場選舉。

點票結果料今日出爐。礙於美國制裁與伊朗經濟關係密切，料即使是強硬派上台，也會積極爭取美國重返伊朗核協議。負責談判的副外長阿拉格希在選舉前一日發放正面訊息，指談判近日取得可觸知的成果，在歷來最接近達成協議的位置，但仍有重要議題待談判。

美聯社/路透社