（北美通訊）距離紐約市長初選投票日只剩幾天。民主黨中的熱門參選人楊安澤（Andrew Yang）周五晚上宣佈，在選前的超級星期六，將會和另一熱門參選人賈西亞（Kathryn Garcia）一同出席競選活動，意味着兩人結盟，或會互相支持，以阻止有領先優勢的亞當斯 (Eric Adams) 贏得民主黨初選。

楊安澤在過去多天已一直在暗示，可能會和競爭對手結盟。他的團隊周五晚發出採訪通知，指楊安澤將會和賈西亞一同出席周六的集會、會見選民，並一起主持記者會。他的發言人斯波恩 (Jake Sporn）不願透露兩名參選人聯合活動，是否意味着會相互交叉支持對方，只囑咐記者要繼續關注發展。

楊安澤周五白天現身皇后區時，就宣佈與競逐皇后區區長的前市議員克勞利（Elizabeth Crowley）相互交叉支持。當被問到他是否會和其中一名競爭對手交叉支持時，他賣關子的表示，稍後會有更多消息。

由於今次初選投票是紐約市首次使用新的排名選擇制度，選民可以選擇至多5名候選人進行排名，因此出現了參選人之間的相互交叉支持的新競選方法；參選人可以結盟，並鼓勵支持者在選票上將另一名參選人排在第二位，從而提高兩人的勝選機會。

沒有實際從政經驗的楊安澤，在過去幾個月的競選活動中，已多次向紐約市前清潔局長賈西亞暗送秋波，表明對方是他的第二選擇，並揚言若當選會希望賈西亞加入他的執政團隊。但賈西亞一直未作回應。

布魯克林區區長亞當斯已經持續保持領先優勢多個星期，也成了其他幾個民主黨參選人的一致攻擊目標。他周五在哈林區見支持者，呼籲他們不要理會其他陣營的攻擊，「你們在外面所看到的，都是希望我退出初選，僅此而已，但他們不會得逞。」

紐約市長初選的選舉日為下周二（22日），截至周五，只有13萬名紐約市選民提前投了票，各參選人都爭取在選前的超級周末造勢，爭奪選民的一票。

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