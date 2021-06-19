伊朗總統選舉投票結束，儘管當局未公佈正式結果，但國營電視台周六上午已宣佈保守派教士萊希（Ebrahim Raisi）當選。溫和派候選人、伊朗央行前行長赫曼迪（Abdolnasser Hemmati）承認落敗並恭賀萊希；萊希暫未發表任何回應。

料8月宣誓就任

內政部表示點票仍在進行，預料周六稍後正式公佈各候選人的得票和投票率。當地傳媒報道萊希領先，赫曼迪得票排第二，並聲稱投票踴躍。現任總統魯哈尼發表電視講話，他以未有官方結果為由，會押後政府的慶祝活動，但形容「已很清楚誰人獲得選票」，祝賀獲國民投選的新總統。新總統將在8月宣誓就職。

赫曼迪周六在社交網站Instagram承認落敗，稱希望萊希的政府可在最高領袖哈梅內伊領導下，為國家帶來繁榮和安定，讓國民為伊朗自豪。

另一名強硬派候選人、革命衞隊前指揮官禮薩伊（Mohsen Rezaei）較早前亦承認落敗，稱希望萊希能解決國家面對的問題。

萊希獲哈梅內伊支持

60歲的萊希在競選中打經濟牌，承諾盡快解決經濟危機，並獲哈梅內伊支持，早被視為大熱門。由於伊朗憲法監護委員會篩選及取消絕大多數參選人的資格，不少選民杯葛選舉，德黑蘭多個票站在周五的投票日場面冷清，只有南部地區較多人投票。美國國務院形容，伊朗人民無法自由和公平地選出他們的領袖。

美聯社/路透社/德新社

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