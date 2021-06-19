（北美通訊）隨着全球多地接種率越來越高，加拿大亦計劃推行疫苗護照以放寬旅遊限制。有消息指，加拿大政府正計劃分兩個階段推行疫苗認證計劃，為重啟鋪路。

加拿大廣播公司（CBC）報道指，聯邦政府計劃下月初將推行第一階段疫苗認證計劃，以放寬外地接種旅客入境。有知情人士透露，政府將會於下月初在手機應用程式ArriveCan上新增一項功能，供旅客上傳疫苗接種文件。基於私隱問題，有關文件只會保留在程式內，而不會轉發到其他地方。但有關消息未被證實。

該應用程式的更新表明政府已為放寬國際旅遊限制做準備，而聯邦政府也在月初表示，完全接種疫苗的加拿大人和從邊界入境的永久居民將會很快不需要在隔離期間前往酒店隔離。

總理杜魯多周四晚與各個省長會面，集中討論重開邊境後的下一步措施。知情人士形容是次會談具建設性，並指所有省長均認同全面接種是當中關鍵。

知情人士又指，第二階段的疫苗認證計劃需要得到各個省區支持，因為聯邦政府需要得到每個司法管轄區批准，才可連接其數據庫來追蹤加拿大人的接種情況。

《多倫多星報》（Toronto Star）周四報道，第二階段預計最快會在秋季實行，並會採用與電子護照相同技術的方式來展示接種狀況，而且只認可四種疫苗，包括輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、阿斯利康（AstraZeneca）和強生（Johnson & Johnson）。

加拿大衞生部長凱杜（Patty Hajdu）先前表示，疫苗證書的議題最早在七大工業國集團（G7）衞生部長會議上提出。此後一直與盟國商討疫苗護照的可行性或其他認證方式，以允許自己國家公民向他國邊境官員提交完全接種疫苗證明或提交呈陰性的病毒檢測文件。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）