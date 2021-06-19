日漢挾持網吧女店員33小時後被捕

日本埼玉縣埼玉市大宮區發生挾持人質事件，一名40歲男顧客周四（17日）挾持一名網吧女店員，在包廂跟警方對峙；警方翌日晚上趁疑犯睡覺時，破門進入並救出人質，結束這場歷時33小時的人質事件，女店員幸無生命危險。

警方表示，疑犯周四早上10點到網吧消費，當日下午2時許把女店員叫進包廂後反鎖。礙於包廂只有一個出入口且沒有窗戶，警方無法確認女店員安危，只能以內線電話跟疑犯溝通。

周五（18日）晚上8時許，疑犯向警方表示：「休息，睡覺。」之後再沒有接電話。待至當晚10時半，警方以工具迅速打開包廂門鎖，多名警員衝入把正在睡覺的疑犯制伏。疑犯被捕後一言不發。

警方披露，在歷時33小時的對峙期間，疑犯並無要求贖金或提出任何要求，以致一直難以跟他談判，而警方正詳細調查他的犯案動機。

秘魯旅遊巴墮山谷最少27死13傷

秘魯盧卡納斯省（Lucanas）一輛載着礦工的旅遊巴在公路失控翻側，跌落200米下的溝壑。當地官員及礦業公司指，最少27人死亡，13人受傷。

從現場照片所見，出事的旅遊巴已經翻側，車身兩旁和車頭的玻璃窗破裂，車頂嚴段受損。消防部門指，車禍發生後傷者在山邊等待救援，死者遺體散佈山邊。

相關礦業公司行政總裁布斯塔曼特（Ignacio Bustamante）稱：「所有人都對事件非常難過，我們已經就事件展開全面調查，但現時首要是照顧意外傷者及死傷者家屬的需要，並配合相關部門調查。」

警方暫未確認意外原因。出事巴士原定由帕蘭卡塔礦場的金礦及銀礦（Pallancata mine）前往阿雷基帕（Arequipa）。

巴西60%青年因疫情焦慮並過度倚賴社交網

疫情下，巴西年輕人的精神和身體健康令人擔憂。巴西全國青年理事會（Conjuve）的調查指出，COVID-19疫情對15至29歲青年的身心健康造成明顯影響，6成人感到焦慮和過度使用社交媒體。

調查在4月9日至16日以網上方式訪問6.8萬人，年齡介乎15至29歲。除了焦慮和過度使用社交媒體，有51%受訪者感到疲倦，40%人面對失眠或體重問題。

調查數據顯示，女性出現這些問題的比率更高；而受訪者年紀越大，越多指疫情對精神和身體健康有不同影響；受訪者越年輕，越多表示在家中常與人衝突。

在學業問題上，43%人表示最近幾個月一直考慮輟學，而去年年中第一次調查的比例為28%。此外，約2,000人在疫情期間休學，主因是財務問題和遙距上課有困難。他們表示希望有更好的公共衛生保障和經濟條件，才考慮恢復學業。

調查機構表示，結果反映巴西需要加快疫苗接種，為各級學校制定恢復面授課堂的計劃，並提供精神健康支援，減少年輕人輟學。

中央社／美聯社／澳洲廣播公司

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