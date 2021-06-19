希臘雅典男子阿納格諾斯托普洛斯（Babis Anagnostopoulos），承認狠下毒手殺死20歲妻子克勞奇（Caroline Crouch）。周五他被扣上手銬，身穿避彈衣，在多名荷槍實彈的警員押送到法院。據指警方周四在克勞奇追悼會上帶走阿納格諾斯托普洛斯，當時他曾懇求警察讓他前往亡妻墓前，被拒絕後隨警員回雅典。

33歲的直升機機師阿納格諾斯托普洛斯殺害妻子後，為洗脫嫌疑將家中精心佈置成匪徒殺人搶劫的情景，為瞞騙警方還殺害家中的小狗。他被控謀殺、虐待動物和作假證供。

為所有事情曝光「鬆一口氣」

阿納格諾斯托普洛斯要求延期審訊獲批，預料下周二再上庭。其律師斯皮羅（Vasilis Spyrou）稱，阿納格諾斯托普洛斯對妻子的死「感到震驚」，同時也為所有事情都曝光而「鬆一口氣」。警方擔心財政穩健的他會畏罪潛逃，將他羈押在阿提卡警察總部。

克勞奇的追悼會周四在阿洛尼索斯島（Alonnisos）舉行。警員乘直升機到該島，要求帶走阿納格諾斯托普洛斯就謀殺案錄口供。阿納格諾斯托普洛斯的前僱主特奧多羅（Charikleia Theodorou）憶述，當時警方表示：「你要跟我們離開，這宗案件出現一些重要證據」。阿納格諾斯托普洛斯一度請求警方讓他先前往其妻的墳墓，但警員拒絕，他未有反抗並跟隨警員返雅典。

前僱主：看不穿他喪禮上真哭抑或內疚

特奧多羅又透露，阿納格諾斯托普洛斯在喪禮其間非常激動，「他在哭泣，他望着克勞奇的照片而哭泣。我不知道他是真哭還是出於罪疚感」。

經過8小時審訊後，阿納格諾斯托普洛斯終於認罪。警方發聲明形容兇手是頂級演員，「因為他上演精心製作的犯罪現場，並在一個多月時間裏一直扮演悲傷的鰥夫」。

英國《太陽報》

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