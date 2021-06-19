北韓勞動黨三中全會周五閉幕，北韓領導人金正恩任命新政治局成員，亦嚴肅批評上半年領導成員存在嚴重問題，要求加強黨紀。金正恩特別提到要克服面臨的困境，分析認為「困境」是指當下的經濟及糧食問題。

分析指金正恩在會議中罕有承認糧食短缺，並發佈親自署名關於改善民生的「特別命令書」，將穩定民生和克服經濟困難作為核心議題。據報當地一公斤香蕉的價格已升至45美元（約350港元）。

金正恩也嚴肅批評黨員幹部上半年在思想生活中出現的問題，表示領導成員在工作和生活中暴露出一些嚴重的問題，應從上半年的不足中吸取深刻教訓，不做與人民利益相抵觸的事。不過朝媒報道未有說明黨員幹部出現了甚麼問題。

至於最高人民會議常任委員會副委員長太炯哲，成為政治局委員，中央檢察所所長禹相哲就成為政治局候補委員。

今屆北韓勞動黨三中全會在周二揭幕，探討多項民生及外交議題。金正恩在會上指去年颱風災害使農業未能達到原定穀物產量目標，警告全國或會出現糧食短缺；亦提及美朝關係，表示在美國總統拜登任內，需要穩控朝鮮半島局勢，做好對話與對決的兩手準備。

路透社／英國廣播公司／韓聯社／新華社

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