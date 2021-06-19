（北美通訊）加拿大一對富商夫婦在疫情高峯時，搭機飛往育空地區 (Yukon) 的一個原住民小鎮並冒充當地旅館員工，得以提早獲接種疫苗。二人周三在法庭上認罪，但未有因為偷步打疫苗受罰，而是因為違反隔離規定，而被法官根據依育空地區《民事緊急措施法》，僅罰款二人各575元（加元，下同）了事。

根據當地官員透露，經營博彩、娛樂和酒店設施的加拿大上市公司Great Canadian Gaming Corporation的前行政總裁貝克 （Rodney Baker）和他的妻子，於1月19日前往白馬市(Whitehorse)，再於21日包機前往接近加拿大與阿拉斯加邊境育空地區的海狸溪小鎮（Beaver Creek），並謊稱二人是當地一間旅館的員工，成功接種了疫苗。 不過，二人接種完疫苗後立刻叫車前往機場準備離開，引起當地社區民眾的懷疑，診所向二人謊稱任職的旅館確認後，謊言馬上被揭穿，當地官員也展開調查才讓事件曝光。

由於1月時全球疫苗緊張，加拿大只能優先安排1%人口，包括醫護和服務行業等人士接種。兩夫婦出盡方法偷步打針的做法引發外界一片撻伐。

但最終貝克夫婦並沒有因偷步接種疫苗、甚至虛報身份而受到處罰，只是因為他們從卑詩省溫哥華跨省到達育空後，未有按照規定自我隔離14天，被指控違反《民事緊急措施法》，二人對未遵守入境申報表和未自我隔離的行為表示認罪，僅遭罰款575元。

事件曝光後，Great Canadian Gaming Corporation隨即解僱貝克，並發聲明與貝克割席，強調公司非常重視健康和公共衞生安全，嚴格遵守各地政府及衞生機構所公佈的任何規定和指引。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）