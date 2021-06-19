美國初創太空旅行公司Space Perspective完成旗下首次無人試飛，繫上巨型氣球的太空船「海王星」（Neptune）原型機順利升上10萬呎（約33公里）的半空。公司下一步目標是進行載人測試，現時預定2023年進行，並冀在2024年開始商業飛行。

在美東時間周五凌晨5點23分，Space Perspective的太空船「海王星」連同氣球於佛羅里達州卡納維拉爾角（Cape Canaveral）升空，達到預期的10萬呎高度後，逗留了約6小時並跌落墨西哥灣。「海王星」上升至大氣層預定需要兩小時，再在大西洋上空逗留約兩小時。

「海王星」每次可以容納9個人，除了客人可以飽覽周遭景色，「海王星」也設有一個迷你酒吧供客人享用。

縱試飛成功 料難趕上Blue Origin、SpaceX

Space Perspective由波因特（Jane Poynter）和麥卡勒姆（Taber McCallum）在2020年成立，身兼行政總裁的波因特（Jane Poynter）發聲明指：「從『太空海岸』（發射基地）發射升空是一個難以置信的榮幸，這裡有著過去幾十年載人航天的歷史，並持續至今。（日後）乘搭『海王星』（Neptune）太空船，將成為我們太空探索者的非凡經驗。」

今次試飛成功，相信可以視為Space Perspective的自身里程碑，但預料它不能趕及成為首間實現太空旅行的公司。因為亞馬遜行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）旗下的Blue Origin正趕在7月20日進行首次載人測試；而Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）的SpaceX，亦正計劃利用獵鷹9號火箭把旅客送上太空。

英國《每日郵報》

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