希臘雅典市郊上月初發現懷疑入屋劫殺案，20歲女戶主據報被賊人虐打一小時，迫她說出家中財物所在後，於她未滿1歲的女兒面前殺死她。事件震驚當地，但案件相隔約一個月後出現驚人發展，警方憑著男戶主的智能手錶揭開真相，當天報稱被綁的男戶主亦不得不承認殺妻。

事發在5月11日，涉案的33歲男戶主阿納格諾斯托普洛斯（Babis Anagnostopoulos）當天報稱，有3名持槍匪徒闖入屋內，用手銬把他鎖在床架、蒙着他的眼及嘴，再以T恤綁起女戶主克勞奇（Caroline Crouch）及虐打她，並於成功迫她披露家中財物所在後殺死她。

不過，警方調查後發現事情跟阿納格諾斯托普洛斯所講的不一樣，警方發言人斯克雷卡斯（Apostolos Skrekas）說：「智能手錶（紀錄）與他聲稱被3名施襲者用繩子綁起來及塞住嘴的供詞有矛盾，我們發現他在家裏四處走動，從閣樓到地牢。」

此外，警方在克勞奇的智能手錶發現，她心臟停頓的時間與阿納格諾斯托普洛斯聲稱的事發時間有出入。而在克勞奇被殺前數小時，兩人已在爭執，短訊來往顯示有人說對方「愚蠢」。

承認因妻子威脅帶走孩子而行兇

在多項證據面前，阿納格諾斯托普洛斯決定和盤托出，承認在孩子面前用枕頭殺死妻子，動機是妻子要脅帶孩子離開他。斯克雷卡斯指：「他說在與妻子出現危機時感到憤怒，並詳細講述如何焗死受害者。」不過，警方未透露阿納格諾斯托普洛斯是否獨自行兇，抑或僱用了其他人。

阿納格諾斯托普洛斯發聲明說：「當晚我們很早吵架，有一刻她把孩子扔進嬰兒床，要我離家。我情緒失控，然後我用枕頭焗死她，我再編造了搶劫情節。」阿納格諾斯托普洛斯目前被拘留，正等候被起訴。

英國《每日郵報》

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