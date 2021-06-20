戴安娜王妃1997年因車禍魂斷巴黎，相關陰謀論多年來從沒間斷。英國倫敦警察廳前廳長史蒂文斯（John Stevens）透露，戴安娜生前一度指控皇儲查理斯想製造車禍殺死她，警方事後發現戴妃所寫的備忘錄後，曾經就此查問查理斯。

英國當年就戴安娜展開死因聆訊時，披露戴妃1993年的信件，戴妃當時指查理斯密謀破壞她汽車的煞車系統，從而跟威廉和哈里的保母萊格伯克（Tiggy Legge-Bourke）結婚，並認為查理斯現任妻子卡米拉只是煙幕。史蒂文斯透露，警方曾在2005年12月6日傳召查理斯問話，當時查理斯表示，不知道為何戴安娜會寫這樣的信。

英國廣播公司（BBC）記者巴舍爾（Martin Bashir）早前被證實當年偽造文件，以誘騙戴妃受訪。史蒂文斯表示，巴舍爾的舉動可能放大戴妃的疑心，若警方當年知情，便會傳召巴舍爾問話，「可惜這事最近才曝光」。史蒂文斯又稱，外界不知道巴舍爾曾對戴妃說過甚麼話，但警方當年沒想過巴舍爾會作出如此不誠實的事。

當年搶救醫生：戴妃內出血而死

另一方面，當年協助搶救戴安娜的醫生達赫曼（MonSef Dahman）近日接受英媒訪問，他憶述戴妃被送院時已受重傷，急症室的醫護人員都全力搶救她，「我們試過了所有方式，想讓她的心臟跳動」，可惜戴妃仍難逃香消玉殞。

達赫曼當年只有33歲，在巴黎皮提亞－薩勒佩提亞（Pitie-Salpetriere）醫院工作。達赫曼表示戴妃車禍後因傷勢太重，送院前已先在現場急救一段時間，在凌晨2時06分終被送到醫院，當時他身在休息室，只得悉傷者是一名年輕女子，其後便到急症室協助急救。

達赫曼形容，當抵達急症室後馬上意識到事態嚴重，當醫院為戴妃照X光時，已發現她胸部嚴重內出血，出現胸腔積液，而由於戴妃大量出血，她亦要接受輸血。醫生因不知道戴妃的血型，故安排她接受所有血型均適用的O負型血。

戴妃凌晨2時15分再次心臟停頓，情況變得更危急，醫生為她進行心外壓，並準備緊急手術。達赫曼其間發現戴妃的心包膜撕裂，且其心臟一直因失血過多無法正常運作，醫生團隊懷疑她身體還有其他部位內出血，故她雖無重大皮外傷，情況卻仍在惡化。達赫曼見戴妃心臟功能衰竭，為她多次電擊，再向她進行心外壓，但戴妃已返魂乏術，凌晨4時證實死亡。

「起初以為有機會救活」

達赫曼透露起初以為有機會救活戴妃，「有些人送抵醫院時情況比她更差，但仍能救活，這是法國最好的醫院」，但醫療團隊盡了一切努力，也無法讓戴妃的心臟重新跳動，「我們很努力、試過很多很多，那時候根本不察覺時間在流逝……我們救不活她，這對我們影響太大了」。

達赫曼的手術袍事後都沾滿戴妃的血，但他實在心力交瘁，直至翌晨才洗走血迹，他形容戴妃是美麗的人，卻落得悲劇收場，「這真是很差」。

英國《每日鏡報》/英國《每日郵報》

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