聯合國大會前日通過譴責緬甸軍事政變的決議，並呼籲成員國「防止武器流入」緬甸。雖然決議沒有約束力，但專家指出這是自冷戰結束後，大會第四次通過譴責軍事政變，亦是其罕有地作出類似武器禁運的呼籲，反映對緬甸局勢的重視。

聯合國193個成員國中，119個國家投下贊成票，僅得白羅斯投反對，夠票通過這份針對緬甸軍政府的決議案。議案包括譴責軍政府自政變起的「過度及致命的武力」，要求軍方「立即停止對和平示威者採用武力」，尊重去年大選結果，恢復該國民主過渡，並釋放原國務資政昂山素姬等出於政治原因被捕的人士。另外，決議亦呼籲成員國「防止武器流入」緬甸。

白羅斯反對 中俄棄權

表決中有37個國家選擇棄權，包括中國及俄羅斯，為緬甸兩個主要武器供應國。中國常駐聯合國代表張軍表示，緬甸當前的問題是政治轉型進程中的一個波折，屬於緬甸內政，能否妥善解決取決於緬甸自己，籲各方尊重緬甸主權。

聯合國緬甸特使布爾格納在表決後警告，逆轉軍事政變的機會正在收窄，地緣威脅亦在增加，警告該國出現大型的內戰風險。成功連任的聯合國秘書長古特雷斯則表示：「我們不能活在一個軍事政變已變成常態的世界。這是完全不能夠接受。」

由於此項決議無約束力，令外界質疑力度過輕。代表緬甸民選政府的聯合國大使覺莫敦坦言，對於大會花這麼長的時間，才通過他認為「已淡化」該國形勢的決議，感到失望及遺憾。據緬甸監察組織「援助政治犯協會」（AAPP）及聯合國統計，自軍事政變以來，已有逾860名平民喪命。

無約束力 覺莫敦失望

不過，歐盟駐聯合國大使科斯格則形容，這項決議傳遞了「強而有力的訊息」，亦是迄今為止對緬甸局勢最廣泛及最大型的譴責。他解釋指，此反映聯合國已不承認軍政府的合法性，並在世人的眼前展現出軍政府已被孤立。

智庫「國際危機組織」聯合國總監高恩亦指出，自冷戰結束後，聯合國大會僅就三次的軍事政變作出譴責；上一次已是2009年的洪都拉斯。高恩認為雖然軍政府不會理會這項決議，但這將使其更難與他國實現關係正常化，亦無法讓政變變成合法。高恩解釋，決議罕見的呼籲「防止武器流入」，措施類似冷戰期間針對以色列及南非的武器禁運及制裁。

國際特赦組織指，投票結果顯示，聯合國安理會15個理事國中有11個支持今次的議案，促請安理會立即讓議案成為強制性執行。

法新社/美聯社/路透社