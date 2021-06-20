要接受親人離世的事實，從來都不容易，特別是對於小朋友。英國菲臘親王4月辭世，雖然威廉王子的3名子女都沒有出席喪禮，但根據皇室消息人士透露，威廉王子和夫人凱蒂也在把死訊告知三名子女時，嘗試減少對孩子的打擊，僅稱曾祖父「現在變成了天使」、「已經上了天堂」，希望不會令孩子太難過。

菲臘親王在4月9日辭世，作為維繫皇室家庭的核心人物，他的離去自然讓各人心碎。威廉的3名子女佐治（George）、夏洛特（Charlotte）和路易（Louis）因為年幼，而且在當時較嚴格的防疫限制下，他們都沒有出席喪禮。但威廉夫婦仍希望孩子可以平靜地知道曾祖父的離去，於是選擇以變成天使的說法告訴他們。

喪禮後數天，威廉分享了一張菲臘親王與佐治的溫馨照片，寫道：「我會好好珍惜孩子的曾祖父帶他們坐馬車的特別回憶，更讓孩子見識曾祖父會感染人的冒險精神和愛開玩笑的幽默感。」

該名皇室消息人士稱：「孩子自然都很難過，尤其佐治和夏洛特。路易年紀還小，只見過菲臘親王幾次。」儘管如此，威廉讓他們選擇一張菲臘親王的近照掛在家中牆上，希望孩子記得曾祖父。

英國《每日鏡報》／《伯明瀚郵報》

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