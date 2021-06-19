根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.77億、死亡人數超過385萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,352萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數突破60萬。印度確診人數突破2,982萬，死亡人數超過38.5萬。巴西確診人數超過1,78８萬，死亡人數突破50萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。哥倫比亞、西班牙、德國、伊朗確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、墨西哥、烏克蘭、秘魯。印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等11國確診宗數均超越100萬大關。

巴西染疫病亡突破50萬大關

巴西衞生部長奎羅加（Marcelo Queiroga）周六表示，巴西境內感染COVID-19病故人數已突破50萬大關，排名全球第2高，僅次於疫情最嚴重的美國。

截至周五，巴西衞生部的累計染疫病故統計是498,499死，而過去7天以來平均每天逾2,000人病故。

人口2.12億的南美最大國家巴西，成為繼美國之後染疫不治突破50萬大關的第二個國家。美國境內累計染疫不治人數日前突破60萬大關。

英單日確診連續三日過萬宗

英國單日新增10,321宗確診，連續三日過萬宗。印度變種病毒株（Delta）個案過去一周增加79%。英國政府一位科學顧問指出新一波疫苗的確正在英格蘭爆發。

在年輕群組染疫個案增加帶動下，新增確診數高企。英國政府日前宣佈擴大疫苗接種範圍，為所有18歲以上人士注射疫苗。英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）成員費恩（Adam Finn）表示，疫苗計劃正與Delta變種引發的第三波疫情競賽。

新華社

俄新增碓診數連續兩天創新高

俄羅斯全國單日新增17,906宗確診，新增466宗死亡個案。印度變種病毒株（Delta）肆虐俄羅斯，莫斯科錄得單日確診9,120宗，死亡個案76宗，新增確診數連續兩天創新高，比兩周前的每日3,000宗大幅攀升。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）指出，90%新增個案是印度變種毒株所致。

莫斯科醫院擠滿新病人。當局趕緊恢復抗疫限制措施，增加染疫病人床位。

法新社

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