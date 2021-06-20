英國一名女子在美容院接受隆鼻後，鼻子先是變白，後來甚至變成黑色，原來是她注射入鼻子的填充劑阻塞血液供應，令鼻尖的組織壞死，她幾乎失去鼻子和嘴唇。

來自利物浦的26歲銀行職員莫頓（Leah Morton）指，以前曾在嘴唇上注射填充物，但她討厭自己鼻子的形狀，所以決定以同樣方式隆鼻。她憶述在接受手術前沒有被告知任何風險，填充物便直接注射到她的鼻子。

她回家後已感到鼻子非常疼痛和壓迫感，翌日發現鼻尖變白，摸起來冰涼，於是她將情況告訴美容院職員，對方卻稱不用擔心，她的情況看起來很好，更表示如果她擔心的話，可以到美容院內，她的朋友是護士可能幫她溶解填充物。

莫頓決定溶解鼻子內的填充物，但過程中她感到劇烈疼痛，之後鼻子出現白色水泡，後來更變成黑色。於是莫頓到醫院急診室檢查。她說：「他們拿出熱圖像出來，我的鼻子和嘴唇周圍完全是白色的，意味它是冰冷的，沒有血液流到。他們說非常擔心如果我沒有盡快行動的話，我會失去鼻尖及嘴唇上部。我感到自己似乎活在噩夢中，我真的很害怕。」

莫頓最後接受藥物治療和高壓氧治療，情況有所好轉，她表示自己已度過最糟糕的時期，並強調：「我的壓力已達到頂峰，我再也不會在鼻上注射任何填充物，這不值得去冒險。」。她終於沒有公開美容院名字，但希望公開自己的情況，向其他人警告這些美容程序的風險。

英國《每日鏡報》

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