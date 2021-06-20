6月是「同志驕傲月」（Pride Month），美國佛羅里達州昨天傍晚舉行LGBTQ遊行，一輛貨車突然撞向遊行民眾，造成一死一重傷，司機已被警方扣押，暫未知他有否被檢控。當局稱事故原因仍在調查中，有目擊者認為司機故意犯案。

遊行在布勞沃德縣威爾頓莊園（Wilton Manors）舉行。羅德岱堡（Fort Lauderdale）男同性戀合唱團主席奈特（Justin Knight）表示，司機和遇襲者均是合唱團成員，「就我所知是一宗意外，並非對LGBTQ群體的一次襲擊」。據報司機當時身穿該合唱團的上衣，告訴警方「他的腳卡在油門和煞車掣之間，導致他無法控制車輛」。

警方正在調查案件的所有可能性。當地市長川塔里斯（Dean Trantalis）則形容，這宗事件是「恐襲」，司機突然加速衝向受害人，「明顯不是意外」。

參與遊行的民眾柯莉（Christina Currie）向當地媒體表示，她和家人在遊行起步時就在一起，「突然之間貨車傳來一下響亮的加速聲，撞穿了圍欄。這絕對是故意行為」。

民主黨聯邦眾議員舒爾茨（Debbie Wasserman Schultz）有份參與遊行，被拍攝事發後在開篷車上痛哭。她昨晚發聲明稱自己安然無恙，「只是對有人喪生深感震驚」。

每年6月「同志驕傲月」，各地都舉行大型活動和遊行，紀念1969年6月在紐約警方搜索同性戀酒吧「石牆」發生的暴動，事件被視為加快LGBTQ平權運動的發展。

美聯社／英國《每日郵報》

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