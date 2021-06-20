肺癌是本港頭號癌症殺手，美國一項新研究發現，肺癌細胞可「欺騙」免疫細胞，從而順利攻擊其他細胞和組織。研究人員指出，這項發現有研發新藥物，預防患者的病情惡化至晚期階段。

這項結果已在國際科學《自然》期刊發表，研究了35名肺癌患者的癌腫瘤及肺組織。過往研究人員得知，負責保護免疫系統和保護細胞的白血球巨噬細胞（macrophage cell），在塑造被稱為「腫瘤微環境」（tumor microenvironment）的細胞生態發揮着重要作用，但不知道巨噬細胞如何助長癌腫瘤發展。

研究人員發現，在癌症早期，肺部的巨噬細胞會聚集在癌細胞附近，並誤以為癌細胞是健康細胞，容許癌細胞感染組織及逃避免疫系統，亦未能如常修復受損組織和細胞，令癌細胞一直擴散和惡化。

將研藥物令巨噬細胞免受「欺騙」

紐約西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）研究團隊表示，這項發現有助科學家研發藥物，令巨噬細胞不被癌細胞「欺騙」，防止患者癌細胞擴散至其他器官，亦將減少復發患者的人數，提高總體存活率。

論文作者、伊坎醫學院精準免疫學研究所所長梅拉德（Miriam Merad）表示︰「這些發現對未來的西奈山非常重要，因為我們有一個非常強大的肺癌篩查程序，在早期肺癌病變完全擴散之前找出患者，這些發現將有助於制訂免疫預防策略，通過重新編寫巨噬細胞，和在無需手術的情況下殺死腫瘤，預防高危患者的腫瘤擴散。」

英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）