法國周日舉行首輪全國地區選舉，被視為明年總統選舉的前哨戰。極右政黨期望取得好成績，展示國家政治重心正右移，當中由「極右女王」馬琳勒龐（Ｍarine Le Pen）領導的國民聯盟表現尤其受關注。

馬琳勒龐料明年會再出戰總統，是總統馬克龍爭取連任的最大阻力，她上周五競選活動結束後向記者表明：「地選的勝利將會向全國性選舉勝利踏前很多步。」

今次地選因為COVID-19疫情延了一年舉行，而整個競選活動亦反映出法國政治形勢上逐步向右走的趨勢，在國安、移民及宗教極端主義議題上都有激烈討論，其間亦發生政治領袖受暴力對待、軍方人員警告發生內戰、有惹火言論催化法國文化戰等。

巴黎政治學院政治研究中心學者科特雷斯（Bruno Cautres）指出：「我們見到社會逐步兩極化、具攻擊性的辯論、幅度極度摩擦性及煽動性。」

馬琳勒龐正正受惠於這變化，選前民意調查顯示，在全國13個地區中，國民聯盟於當中六個地區領先。在地方選舉，若沒有政黨取得過半數票，所有在首輪得票率達10%的政黨都可以進入下周日的第二輪投票，屆時各政黨就可組成聯盟爭取過半數選票。

美國《紐約時報》/法國24新聞頻道

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