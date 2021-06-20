見義勇為不是人類才懂，動物亦會。美國一隻六歲的金毛尋回犬早前便勇救了一隻在湖中遇溺的幼鹿，這宗狗狗英雄事蹟被放上社交媒體後，引起廣泛討論，貼文在兩周內獲超過25萬次轉發，點讚亦超過11萬個。

這隻金毛尋回犬名為哈利（Harley），是一隻獲認證的治療犬，曾經探訪老人院及在圖書館陪同小朋友看書。

哈利的主人是退伍軍人多恩（Ralph Dorn）和他的妻子帕特麗夏（Patricia），居住在維珍尼亞州。他們早前發現，哈利在寓所後面的湖泊中救起了一隻幼鹿，並把牠帶回岸邊，二人於是把情況拍片拍照上傳互聯網，讓哈利的英雄事蹟公諸於世。

他們表示，不知道幼鹿是怎麼掉入湖中，但哈利當時看見湖中的幼鹿，便毫不猶豫跳進湖中救鹿。在照片和短片中可見，哈利一直游在幼鹿身邊直到成功上岸。在岸上等待的多恩表示，一狗一鹿上岸後，哈利仍不斷與幼鹿互動、舔牠及照顧牠，「哈利不想離開這隻幼鹿」。

故事感動網民 多謝分享窩心時刻

多恩續指，哈利翌日一直在家中窗口跑來跑去，顯得十分煩躁不安。直到他打開門，聽到幼鹿叫聲，哈利立即跑到森林裡，並且找到幼鹿。他說：「小鹿看見哈利後便沒有再叫，還搖搖尾巴。牠們用鼻子互相嗅聞後，哈利便平靜地和我一起回家。」

故事為許多人帶來正面的影響，帕特麗夏表示，在Facebook收到很多訊息都是感謝她分享這個窩心時刻。她說：「我們很高興這件事感動這麼多人，為大家帶來很多歡樂。」

英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）