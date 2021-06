美國總統拜登的愛犬「冠軍」(Champ)逝世,享年13歲。

拜登與夫人吉爾發表聲明,說陪伴他們13年的「冠軍」在家中安詳離世,說該犬「與我們一起度過最快樂和最悲傷的日子,體察我們無以名狀的情感。我們愛我們的可愛好孩子,會永遠懷念他」。

拜登伉儷在聲明中說:「就算『冠軍』晚年體弱,但每當我們走進房間,他總會立即站起來,不斷擺尾,之後依偎着要我們為他抓耳朵揉肚子。」

拜登飼養兩隻德國牧羊犬,「冠軍」(Champ)是2008年當選副總統後買的,孫女為牠取名「冠軍」。拜登說,此名令拜登憶起童年時父親的鼓勵說話「Any time you get knocked down, champ, get up!」(冠軍,任何時候被人撞倒,都要站起來)。

拜登於2018年在特拉華州一間收容所領養「少校」(Major)。「少校」多次成為新聞主角,拜登2020年當選總統後,與「少校」玩耍時受傷。今年1月與「冠軍」一同遷進白宮後,3歲的「少校」因為攻擊一名白宮保安人員,3月被送回拜登位於特拉華州的住所,接受訓練後4月重返白宮。

路透社/美聯社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)