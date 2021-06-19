烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）一對情侶為測試雙方愛得有多深，今年情人節用鐵鏈鎖着大家的手成為「連體嬰」。這樣做看似甜蜜，但過於親密亦變相失去私人空間和私隱，結果在123日後，兩人決定「剪鏈」分手。

33歲的庫德萊（Alexander Kudlay）與29歲的普斯托維托娃（Viktoria Pustovitova）在基輔舉辦小型剪鏈儀式，代表兩人正式分手。雖然分手收場，但他們也很高興有過這段經歷。普斯托維托娃說：「我想獨自過生活，獨自一人成長……我終於自由了。」庫德萊則表示：「感謝你們所有人支持。看，我們現在彼此相距很遠。我們很高興，我們現在很高興生命有過這樣的經歷。」

他們的「連體」生活帶來很多不便，例如普斯托維托娃被迫放棄本來為客人弄假眼睫毛的工作，因為顧客都不希望她的男友在旁，她後來改為要陪男友上班賣車及汽車零件。其次是在街上找廁所也很困難，鐵鏈亦令兩人的手腕受傷。

失去空間和私隱破壞關係

兩人承認過於親密導致失去私人空間和私隱，最終破壞了這段關係以及準備結婚的計劃。庫德萊在他們的共同社交網賬戶表示：「普斯托維托娃想回復以往的生活節奏，她想念她喜歡做的事情。她未有很好回應我的建議，繼續做她喜歡和我一起做的事情。」

庫德萊指他也忍受不了陪女友化妝，「我們很努力不讓衝突升級，受不了當我在煮食或通電話時聽到噪音，我不喜歡每天早上花這麼長時間在鏡子前」。他表示兩人曾吵架長達4小時，「我們每次出外逛街本來很高興，但最終往往不快收場」。

英國《每日郵報》

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