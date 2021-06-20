南韓疫情漸趨平穩，政府宣佈7月1日起將放寬社交距離，首都圈的娛樂場所能恢復營運，私人聚會人數上限，將從目前的4人上調至6人，至於非首都圈的防疫級別將進一步降低，私人聚會不受人數限制，而接種疫苗者則不受限制。

新防疫響應措施將從5個級別減至4個級別，會按照各地區每10萬人中一周單日新增個案決定相應地區的防疫響應級別。以首都圈為例，一周日均確診個案少於250宗為1級，250宗以上為2級，500宗以上為3級，1000宗以上則為4級。

截至周六，南韓已有近3成人接種疫苗，當局目標是9月前有7成人接種疫苗。過去幾周，當地單日新增確診病例介乎400至700宗，截至最近一周每日確診個案均持續低於600例。

南韓保健福祉部長權德喆表示：「疫情持續不斷，新版社交距離制度努力在隔離和恢復日常生活之間尋找平衡。除非單日染疫人數激增，否則政府打算自7月15日起，把首都圈聚會人數上限再放寬至8人。」

新版措施下，人數限制和商鋪營業時間方面有調整；目前餐廳、酒吧與咖啡廳的營業時間將從夜晚10時延長至凌晨12時；首都圈將在7月1日至14日實施「過渡措施」，私人聚會由現時４人增加至6人；防疫響應級別1級的地區，舉辦參加人數500人以上的大規模活動時，需向地方政府申報。當局計劃在群體免疫後再次調整防疫響應措施體系，將在一周後檢查國內疫情形勢，之後在27日公佈各地實施的防疫措施級別。

中央社／韓聯社

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