瑞典有研究發現，歐洲中世紀初期被打開的墳墓，未必如之前專家估計是遭到盜墓，而是屬於當時殯葬習俗的一部分，以便移除陪葬品、搬動遺體等。有考古學家認為，有關發現將有助研究中世紀初期的殯葬文化。

今次研究刊於《古物》（Antiquity）期刊，從羅馬尼亞境內的特蘭西瓦尼亞（Transylvania）到英格蘭，有數百個公元5世紀到7世紀的墳墓都曾經被打開，料是殯葬習俗的一部分，以移除文物、移動屍體，甚至加入狗隻陪葬。

研究作者之一的瑞典斯德哥爾摩大學（Stockholm University）考古學家克萊夫奈斯（Alison Klevnas）表示，在10至15個墳墓中，有死者的腳被移走，或是頭骨被擰轉，或顯示當時的生者擔心死者會再次行走。在一個案例中，有人把一隻狗放進墳墓，顯示有人想取悅死者，克萊夫奈斯形容這是一個「非常不尋常的例子」，「我們擁有這個時期埋葬方法的另一個層面，對中世紀早期的了解大部分來自對這些公墓的研究」。

克萊夫奈斯提到，通常開墓者對待墳墓和屍體是非常粗心，但做法反映在埋葬遺體後，仍然重視陪葬品。她續指，開墓時間則可能在死者被埋葬後的幾個月到幾十年不等，有時候更不止一次開墓。

遺下墓中貴重物品 料無關盜墓

盜墓向來被視為一種負面行為，但克萊夫奈斯認為開墓在社會意義上是正面。

而她認為部分墳墓被打開，可能跟盜墓無關，因為在墳墓被取走的物品並非根據其價值來選擇，就像胸針和劍被拿走，反而有價值的物品如金或銀的吊墜卻可能會被遺留。

斯德哥爾摩大學（Stockholm University）考古學家諾特曼（Astrid Noterman）研究了法國北部40個受影響遺址，他表示：「掘墳的習俗從6世紀後期開始在西歐傳開，並在7世紀達到高峰。但在7世紀後期，這習俗在大多數地區逐漸消失，因此許多墓地之後再沒有被打開。」

美國有線電視新聞網絡

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