英國《每日郵報》周六引述消息人士報道，英國皇儲查理斯計劃斷絕哈里王子和梅根的長子阿奇（Archie）成為王子之路。

報道指，查理斯計劃成為英皇後，會縮小君主政體規模，令阿奇不能成為皇室主要成員。消息人士說：「哈里和梅根已獲告知，就算查理斯成為英皇，阿奇也不能成為王子」。

報道指，查理斯的決定令哈里夫婦與皇室的惡劣關係火上加油。

哈里和梅根與奧花雲費的震撼專訪3月播出時，梅根表示阿奇遭歧視，皇室不想他成王子。不過有英國傳媒指出，逾一世紀前的皇室法令已訂明，只有皇室直系繼承人才可擁有王子頭銜，阿奇從來都不具資格成為王子。

據英皇佐治五世（King George V）1917年訂立的皇室法令，只有君主的子女、君主兒子的子女、威爾斯親王的嫡長孫可以獲得王子或公主頭銜。英女皇伊利沙伯二世2012年發表《英皇制誥》修訂規則，指威爾斯親王長子的所有孩子都可獲得「殿下」尊稱，因此除了身為嫡長孫的佐治是王子外，其妹夏洛特（Princess Charlotte）和弟弟路易（Prince Louis）亦可享有公主及王子殿下頭銜。

本來，皇儲查理斯接掌王位後，他的任何一個孫都有權成為王子，但若他為省公帑而精簡皇室的計劃付諸實行，有傳只有皇位繼承人及其直系親屬可獲完整頭銜、公帑資助，以及納稅人資助的警察保護。

皇室消息人士表示，暫未見修訂計劃會在短期內實行，對查理斯計劃通過主動修改《英皇制誥》（Letters Patent）來把阿奇等人排拒出主要皇室人員之列感到震驚。

英國《每日郵報》

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