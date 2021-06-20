北韓近期屢傳經濟崩潰、物資短缺，領袖金正恩日前亦承認糧食供應緊張。有平壤居民透露，近日國營超市貨品價格暴漲5至10倍，以進口貨的漲價最嚴重，一支美國進口的洗頭水售價達200美元（約1,553港元），街市的薯仔價格是此前的3倍，砂糖、麵粉以至白米等亦全線加價，政府4月中旬起已停止向居民配給糧食，據報有窮人開始吃草。

香蕉價格貴香港30倍

去年北韓遇上多場颱風及洪水，打擊糧食生產，加上疫情導致北韓關閉邊境，加劇物資短缺。據報平壤超市不少必需品價格自4月起大升，以進口貨最嚴重，普遍價格較昔日貴5至10倍，目前超市一小包茶葉已售70美元（約543港元）、一包咖啡更售過百美元（約776港元）。

食物方面，平壤街市薯仔加價兩倍，一公斤香蕉則售45美元（約349港元），較香港一公斤約10港元貴逾30倍。至於米價，在6月第一個星期已由每公斤4,100北韓圜（約35.3港元）升至5,000北韓圜（約43港元），升幅達22%，粟米價格亦由每公斤約2,500北韓圜（約21.5港元）升至3,000北韓圜（約25.9港元）。有平壞居民形容現時物價「貴瘋了」，即使是美元，購買力也經常改變，一天的價格波幅可達10%至15%。

平壤居民表示，政府自去年疫情爆發後，配給物資的次數已減少，今年4月15日太陽節後至今更再沒配給，據報一些窮人近期開始吃草，連同白米一同嚥下肚。消息指平壤市政府本月初曾計劃配給一次，提供白米、薯仔、粟米和大麥，但只聞樓梯響。

進口管制恐打亂供應鏈

近期航運數據顯示，過去數周在北韓泊岸的貨船有所減少，但仍較去年封關最嚴厲時多。南韓峨山政策研究院專家高明鉉估計，北韓政府或正實施某種程度的進口管制，阻截官員和富人使用外匯，但同時引致供應鏈遭打亂。

另一名北韓問題專家華德（Peter Ward）則稱，不排除北韓國內正爆發疫情，當局收緊封關致糧價上漲，亦會干擾農業和工業活動，使食物產量進一步下降。

美國有線新聞網絡/南韓新聞網NK News/南韓新聞網Daily NK

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）