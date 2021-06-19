伊朗總統選舉在低投票率下完成，初步點票結果顯示強硬派候選人、司法總監萊希（Ebrahim Raisi，圖）大幅領先，他的對手已先後承認落敗。

內政部宣佈，在5,900萬合資格選民中，逾2,800萬人投了票，投票率約48.8%，是自1979年伊斯蘭革命以來最低；2017年上屆大選投票率逾70%。

延長投票無補於事

當局為谷起投票率，國營電視台播出聲稱是選民擠滿全國多個投票站的「盛況」，更臨時將投票結束時間由原定的前晚午夜延至昨日凌晨2時，好讓更多人能投票，惟實情正好相反。國營電視台試圖淡化低投票率，以周邊多個波斯灣阿拉伯國家都是由世襲領袖管治、西方民主國家投票率低來轉移視線。

萊希得票1,780萬張，得票率約62%，拋離第二位、另一保守派候選人雷扎伊的330萬票，而唯一溫和派候選人赫馬提則獲240萬票。官媒早前宣佈了萊希勝選，三名對手都先後認輸，並祝賀希萊當選。有報道8月卸任總統的魯哈尼親身到萊希的辦公室祝賀。俄羅斯總統普京亦恭賀萊希。60歲的萊希是最高領袖哈梅內伊親信，受惠於當局取消所有最強對手的參選資格，早被視為下任總統大熱人選。他未來的工作須應對受COVID-19疫情影響下進一步惡化的經濟危機、應對國內要求憲制改革的呼聲，更要尋求如何解開跟美國在重啟核協議談判上的困局。他因多年參與迫害政治犯，在美國制裁名單中。

路透社