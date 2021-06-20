伊朗總統大選結果昨天（19日）出爐，強硬保守派的司法總監萊希（Ebrahim Raisi）一如選前預期當選。阿聯酋政治分析指，即使萊希當選，區內阿拉伯國家仍不會放棄透過對話與伊朗改善關係，但過程會越趨困難，而雙方能否改善關係，將要視乎伊朗核談判是否取得進展。

阿聯酋政治分析員阿卜杜拉（Abdulkhaleq Abdulla）指，伊朗發出明確訊息，傾向採取更激進和保守的立場，萊希當選或令改善波斯灣國家之間關係更困難，「然而伊朗沒有條件採取激進政策，區內局勢已經非常危險」。

沙地阿拉伯報章《烏卡茲報》（Okaz）專欄作家蘇萊曼（Khaled al-Suleiman）則認為：「無論總統怎樣變，最終都是哈梅內伊控制。」

而萊希作為哈梅內伊的政治盟友，雖然一直批評西方國家，但已表明贊成繼續核談判。由現任總統魯哈尼（Hassan Rouhani）主導的核談判仍然繼續，直到8月交棒予萊希。

分析員：核談判進展 將改善區內情況

海灣研究中心主席薩賈爾（Abdulaziz Sager）表示：「假如維也納談判取得進展，改善跟美國關係，而由接近最高領袖的強硬派掌權，情況或有望改善。」

日內瓦安全政策中心（Geneva Centre for Security Policy）分析員利克里（Jean-Marc Rickli）也認為，倘若核協議重新生效，以及美國解除制裁伊朗，將會對萊希有利，能夠緩解伊朗的經濟危機，讓波斯灣各國得到對話的機會。

2019年波斯灣油輪及沙地煉油設施遇襲，以及2020年美軍擊殺伊朗革命衞隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後，伊朗與鄰國關係變得劍拔弩張，但雙方如今都不希望繼續深陷這種緊張狀態。

美國總統拜登把對外焦點放到中國，被一眾阿拉伯國家認為不會參與區內戰事，令區內國家更傾向跟伊朗保持務實關係。利克里稱：「沙地明白到，不可再依靠美國保障安全，亦認清伊朗有能力直接攻擊，或透過也門的代理戰事施壓。」

沙地與伊朗的對話目前只集中在也門。沙地6年來在也門領導軍事行動，對抗伊朗撐腰的胡塞武裝。不過在今年4月，沙地和伊朗也開始直接對話緩解雙方緊張。

中央社／路透社

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