抵日烏干達奧運代表團1人檢出陽性

參加東京奧運的一名烏干達代表團成員，周六（19日）抵達日本東京成田機場，經檢測確診，是首位抵達日本後確診的奧運代表團成員。確診者已接種兩劑英國阿斯利康疫苗，也提交出境前72小時內接受檢測的陰性證明。

包括拳擊手、教練及官員組成的烏干達代表團9人先遣隊，有一人在機場檢測確診感染。根據相關防疫規定，該代表已被隔離。周日（20日）凌晨1時左右，代表團乘坐專巴前往舉行賽前集訓的大阪泉佐野市。該代表團在啟程赴日本前，均在烏干達接種疫苗，且檢測呈陰性。

日本內閣官房稱，確診者轉為陰性後，可入境日本並在國內移動。鑑於有代表團出現感染人員，大阪泉佐野市市長千代松大耕表示，希望其餘8人暫時避免練習，進行每天檢測等防疫措施。

中通社/共同社

俄羅斯駐美大使啟程往華盛頓

俄羅斯總統普京和美國總統拜登上周在瑞士舉行會談之後，俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov），當地時間20日上午9時20分，從莫斯科啟程前往紐約，並將返回華盛頓駐地，周一起與美方人員會面，會議將持續整周。

3月17日，美國總統拜登在接受美媒採訪，形容普京是「兇手」之後，俄方於4天後召回安東諾夫，一個月後美國駐俄大使沙利文也以同樣的理由返回美國。

安東諾夫表示，他對俄美關系持樂觀態度，並希望在重建雙邊關係方面進行建設性工作，「基於普京和拜登兩位總統會晤的結果，我抱着樂觀的心情前往美國。我期待與美國同事進行建設性的工作，以建立平等、務實的關係。明天以及未來的日子裏，有很多計劃、安排好的會議和大量的工作。我們期望取得進展」。

路透社／俄羅斯衞星通訊社

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