英國哈里王子的夫人梅根3月接受奧花雲費專訪時，大爆有皇室中人在她懷首胎阿奇時，討論「寶寶的膚色有多深」。哈里及梅根的密友、皇室記者斯科比（Omid Scobie）周五聲稱，皇室其實不止一次討論阿奇膚色，令哈里和梅根感到「問題不止來自某個人」，而是整體存在種族歧視。她又透露梅根明年希望返回英國，出席女皇登基70周年慶典。

斯科比周五在倫敦出席外國記者協會活動，她發言時聲稱皇室內曾多次討論阿奇的膚色，甚至對梅根可能存在「下意識」的偏見。不過斯科比沒有表明自己是如何得知有關消息。

斯科比稱當初皇室談論阿奇膚色已對哈里和梅根造成甚大影響，但其後再有「後續對話」出現，而即使其他皇室成員知悉這些對話，並知道哈里梅根曾投訴，「部份人仍然不抱同情」。斯科比稱這令哈里和梅根開始感到事情「不是一個人的事，也是其他人的事，這成了更大的問題」。

暗示知道「歧視者」身份

當初談論阿奇膚色的人身份一直成謎，斯科比拒絕披露此人身份，但言談間暗示自己知情，稱他就此事只有一個消息來源，因此在獲其他人證實前不會公開，又表示應由哈里和梅根在他們願意時自行分享。然而斯科比又稱，「當時最重要的討論是，這是否來自一名可能成為英國元首的皇室高級成員？假如這人成為英國元首，那麼公眾便有權知道」。《每日郵報》形容這說法十分隱晦。

女皇在哈里梅根專訪後曾發表聲明，稱非常重視二人對皇室種族歧視的指控，但稱各人的「記憶或有出入」。斯科比稱女皇的聲明用字很「聰明」，一方面質疑哈里和梅根的版本，同時沒明確譴責種族歧視；威廉王子等其他皇室成員同樣只否認皇室存在種族主義，沒有真正譴責，斯科比形容這正是「存在於皇室中的無意識偏見」。

梅根欲明年返英慶女皇登基70載

哈里本月底將返英出席肯辛頓宮的戴妃雕像揭幕儀式。斯科比表示梅根因剛誕下女兒莉莉貝特（Lilibet）不久，故不會出席，但她希望明年偕同哈里返英慶祝女皇登基70周年。

消息人士透露，有皇室侍從對梅根不出席戴妃雕像揭幕儀式感驚訝，肯辛頓宮則稱這是哈里夫婦的決定，暫未確認阿奇會否陪同哈里赴英。

英國《每日郵報》

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