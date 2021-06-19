美國總統拜登（圖）是虔誠天主教徒，但他支持女性墮胎權惹來教會內保守派不滿。美國天主教主教團（USCCB）無視教廷反對，表決通過將就聖體聖事草擬指引，目標禁止拜登領聖體。

美教團通過草擬指引

USCCB經過三日網上會議後，上周四以168票支持、55票反對，通過制訂指引。指引文本未寫，但較早前有傳媒報道指，內容「包括教會有關領聖體規定的神學基礎，並且特別呼籲那些身為文化、政治或堂區領袖者要見證信仰 」。教會內保守派希望以此作為神學理據，拒絕拜登及其他支持墮胎權的政治人物領聖體。

預期USCCB今年11月就指引文本表決。雖然指引沒有約束力，美國各教區主教有權自行決定誰可領聖體，但今次事件反映出美國天主教會內部的嚴重分歧。聖迭戈教區主教麥克爾羅伊警告，有關指引會令聖體聖事「武器化 」。

聖體聖事是天主教會最重要的聖事，拜登前日低調回應主教團的決定，指「這是私事，我不認為最終會發生 」。拜登跟教宗方濟各一樣，屬教會內自由派，焦點較多放在種族不平等、氣候變化和貧窮問題。教廷信理部部長拉達里亞樞機日前曾去信USCCB要求押後表決，指有關指引會令外界對教會倫理和社會訓導有誤解。

美國國會內60名天主教徒議員亦批評USCCB的決定，促請主教團煞停計劃之餘，呼籲反對者另訂承諾，「兌現天主教社會訓導核心的根本原則 」。

美國《紐約時報》/《華盛頓郵報》