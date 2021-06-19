伊朗選務官員周六宣佈，極端保守派教士萊希（Ebrahim Raisi）當選下屆總統。國際特赦組織（Amnesty International）表示，萊希涉嫌犯下反人類罪並且不斷加劇打壓人權，應接受調查。

國際特赦組織發表聲明說，萊希當選總統，而不是因謀殺、強迫失蹤、施酷刑等反人類罪接受調查，提醒大家伊朗有罪不罰的問題仍然非常猖獗。

國際特赦組織表示，萊希是「處死委員會」（Death Commission）成員，在他1998年擔任德黑蘭革命法庭副檢察官時，數以千計身陷囹圄的反對派人士被該委員會強迫失踨和秘密法外處決。

2018與2020年被問到有關處決一事時，萊希曾矢口否認參與其中，但他曾讚揚伊朗伊斯蘭共和國創建者高美尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）宣佈的整肅命令。

總部位於倫敦的國際特赦組織說，萊希過去兩年擔任伊朗司法部長期間，「主導不斷加劇的人權打壓」，這些打壓導致「數以百計和平異見人士、人權維護者和受迫害少數團體成員被任意關押……在他任內，司法部門讓非法殺害數以百計男女和兒童的官員和安全部隊人員逍遙法外。」

國際特赦組織指出：「我們持續呼籲依據國際法，對萊希參與過去和現在持續的罪行展開調查，包括由行使普遍管轄原則（universal jurisdiction）的國家進行調查。」根據國際法原則中的普遍管轄權，一些違反人類普世原則的罪行，如種族滅絕及戰爭罪行等，任何法院也可對犯罪者行使刑事管轄權，而不論犯罪者國籍、居住國或與起訴國關係如何，就算罪行在起訴國以外犯下。

國際特赦組織呼籲聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）成員國採取具體行動，處理伊朗的「系統性有罪不罰」危機。

法新社

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