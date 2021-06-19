香港警方上周四以國安法罪名拘捕香港《蘋果日報》兩名管理層與三位新聞工作者、並大舉搜查報社總部，外媒連日跟進報道。其中壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果日報》總編輯羅偉光申請保釋昨天被拒，法新社報道支持者排隊輪候公眾席，並引述傳媒工作者組織指出，香港記者越來越多自我審查。

指國際批評搜《蘋果》

大部份媒體都點出今次是首次有香港媒體因發表政治觀點及意見而觸犯國安法，亦有報道昨天庭外情況。路透社報道，民眾昨天在開庭前就在庭外等候，指搜查蘋果的行動已被西方國家、全球人權組織、傳媒協會等批評。

法新社報道庭外有《蘋果日報》前員工及現任員工表達支持。報道又指香港媒體面對艱難時刻，引述無國界記者年度言論自由排名，香港由2002年的第18位跌至今年的80位。

美國《華盛頓郵報》前天的評論，則以《另一個錘子落在香港》（Another hammer drops on Hong Kong）為題。評論提及上周香港《電影檢查條例》新修訂指引，該指引強調電影檢查員在執行條例時也要遵從國安法。評論引述《電影檢查條例》修訂與《蘋果日報》事件，指香港曾經是亞洲自由的聖殿（a temple of freedom），但現時大眾傳播模式，如報章、電台及電影等，受到政黨及政府的技術性限制，又指在電影及報章前，書商及示威者的自由已遭打壓。

法新社／路透社／《華盛頓郵報》