【來勢洶洶】全球盼望生活逐漸復常，但頑強的COVID-19變種病毒繼續進攻，世界衞生組織（WHO）表示，最先在印度出現的Delta（δ）變種病毒株，由於傳染力比前株顯著增強，正迅速成為全球主要流行的變種病毒株。

世衞首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）前日在日內瓦世衞總部的記者會指出，傳播力更強的Delta變種病毒株，「正穩步成為全球最流行的病毒株」，而全球疫情「如此多變，亦是因為有多個變種病毒在持續傳播」。

傳染力增 逾80國有案例

之前公佈的研究指，相比起首先在英國出現、傳播力較元祖病毒已增強的Alpha變種病毒株，Delta的傳播力要再高出60%左右。世衞上周三公佈的數據顯示，已有超過80個國家偵測到Delta變種病毒株。

其中美國疾控中心前日就公佈，上周全國新確診個案中，已有10%是Delta病毒個案，比起前周6%新確診個案是Delta造成，增幅顯著。

對美國來說，Delta來襲的時機微妙。事關全美確診個案已由1月時的高峯期每日逾25萬宗，大幅回落至6月日增約1.4萬宗，住院及病歿數字亦已大減，包括加州在內的多個州分都陸續解除防疫措施，生活正漸漸復常。

但與此同時，Delta相關的個案大約每兩周就增加一倍，這個趨勢，跟之前橫掃美國、並且終成為美國主流病毒株的Alpha病毒株如出一轍。更令人關注的是，本來亦邁向全國重開的英國，上周就因Delta盛行而決定把原本明日實施的最後階段解封押後至少四星期。

美國總統拜登前日也對Delta變種病毒株的來勢洶洶表示擔憂，指Delta病毒株更易傳播、可能更致命、對年輕人尤其危險，令到尚未接種疫苗的人，比一個月前更加脆弱。

近期英國每日新增確診個案持續上升，上周四及周五更連續兩天都突破了一萬宗。英格蘭公共衞生署前日發佈報告就指過去一周99%確診者是感染了Delta病毒株。

德國科赫傳染病研究所主任威勒（Lothar Wieler）前日亦警告說，Delta病毒株正在德國持續傳播，儘管現時只佔每日新增確診個案的6%，但趨勢持續上升，估計「最遲在秋季」就會成為德國最主要病毒株。

莫斯科兩周增三倍確診

Delta病毒株亦令俄羅斯近期確診個案勁增，其中首都莫斯科兩周內確診數字增加三倍，前日創下逾9,000宗新確診的紀錄，專家說Delta已成為莫斯科主要流行的變種病毒株，該市市長前日稱「近日」確診者有89.3%是感染Delta病毒株。克里姆林宮批評民眾「虛無主義」思想，拒抗接種疫苗，令疫情反彈。

世衞首席科學家斯瓦米納坦前日亦談到CureVac疫苗，指世界正需要有效的新疫苗對抗傳播力更強的變種病毒株，CureVac疫苗試驗結果格外令人失望。該公司日前發表試驗報告，指其疫苗防護力僅得47%，未達世衞基準點、即50%有效；而對受驗人士檢測，發現多達13個不同的變種病毒株。

路透社/英國《衞報》

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