伊朗民眾選出保守派的萊希出任總統，外界關注伊朗核協議談判會否受影響。核協議簽定國昨在奧地利維也納再舉行正式會議，即將卸任的外長扎里夫指，對於美伊在本屆政府任期結束前重返核協議感到樂觀。有美媒分析指在萊希上任前的未來六周，或是美國政府促成談判的唯一機會。

扎里夫前日受訪時指，此刻談判正在進行，條文變得越來越清晰，不過俄羅斯代表就指協議觸手可及但未有最終定案。有美媒就指事實上協議早在數周前已完成修訂，一直被擱置靜待伊朗大選結果。報道引述有份談判的拜登高層幕僚指相信時機已到。

《紐約時報》報道，未來六周是兩屆政府的交接期，美伊官員都認為如此刻達成談判，向西方屈服的污名將會由現屆溫和派政府承擔，如制裁放寬未能挽救經濟，公眾亦只會遷怒溫和派。反之，如協議能拯救經濟，萊希政府就可領功，亦可合理化其反美的民族主義強硬路線。即將卸任總統的魯哈尼就指，「恭喜人民作出這選擇。」

美對無公平選舉遺憾

對於萊希勝選，美國國務院發言人指伊朗人被拒絕透過「自由公平的選舉」選出自己的領袖，對此表示遺憾。以色列新任總理貝內特形容萊希當選是對各國重返核協議前的當頭棒喝，提醒各國要了解他們面對的是誰人；外交部發言人發文指，伊朗「選出了至今最極端主義的總統」，明確顯示伊朗的「邪惡目的」，指「國際社會應深切關注」，外長拉皮德就形容萊希是「德黑蘭屠夫」。

分析指阿拉伯國家不太可能因萊希不再與伊朗對話改善關係。另外，白宮指總統拜登下周一將會接見以色列總統里夫林。

半島電視台